Νέα κακοκαιρία θα ξεκινήσει από σήμερα στη δυτική Ελλάδα ενώ από αύριο θα επεκταθεί ανατολικότερα και θα επηρεάσει πολλές περιοχές όπως την Αττική με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Και την Αττική αναμένεται να σαρώσει η κακοκαιρία που θα ξεκινήσει από σήμερα το απόγευμα από τα δυτικά. Αρχικά, θα πλήξει την δυτική, βορειοδυτική Ελλάδα, αλλά και τις δυτικές περιοχές της Πελοποννήσου.

Ωστόσο, προς το βράδυ η κακοκαιρία αυτή θα κινηθεί ανατολικότερα. Οι δύσκολες μέρες φαίνεται πως είναι η Τετάρτη και η Πέμπτη. Όσον αφορά την Αττική, αναμένονται σφοδρές καταιγίδες κυρίως την Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Όπως αναφέρει και ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο καιρός θα αρχίσει μέρα με τη μέρα να βαραίνει. Είναι ένα κύμα κακοκαιρίας που θα απασχολήσει σε πρώτη φάση τη δυτική χώρα. Εκτιμάται οτι τα βορειοδυτικά τμήματα δεν θα δεχτούν αυτήν την ένταση των προηγούμενων κακοκαιριών καθώς θα επηρεάζουν τα εξής τμήματα: Το κεντρικό Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να μετατοπίζονται πιο ανατολικά και την Πέμπτη, πλέον βαραίνει ο καιρός και θα υπάρξουν προβλήματα ιδιαίτερα για την περιοχή της Θεσσαλίας.

Είναι ένας καιρός με νοτιοανατολικό άνεμο και επιρατείη σύγκλιση των ανέμων γι'αυτό και αυτή η κακοκαιρία θα δώσει φαινόμενα με μεγάλη δυναμική και προς τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Οι περιοχές που θα δεχτούν μεγάλο όγκο νερού είναι:

Θεσσαλία

Σποράδες

Αττικοβοιωτία

Εύβοια

ανατολικά και νότια Πελοπόννησος

Αιγαίο

Κρήτη

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Ανατολικό Αιγαίο

Είναι πολύ πιθανό αυτός ο μεγάλος όγκος νερού να δημιουργήσει πλημμυρικά επεισόδια και να δούμε χαλαζοπτώσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-denhmkcua75d?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Πέμπη και Παρασκευή θα έχει πολλές βροχές και στην Αθήνα» ανέφερε το πρωί ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει αύριο από τα δυτικά ενώ στην Αθήνα θα υπάρξουν κάποια ψιλόβροχα προς το βράδυ.

Όπως είπε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, το συγκεκριμένο βαρομετρικό χαμηλό θα δώσει πολλές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Τέλος, το Σάββατο θα υπάρξει βελτίωση των καιρικών συνθηκών αλλά παραμείνει βροχερός στα ανατολικά της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-denip695xqa9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο μετεωρολόγος του Action24, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου τόνισε πως την Πέμπτη και την Παρασκευή η Αττική θα δεχτεί μεγάλα ύψη βροχής με έντονες καταιγίδες. Μάλιστα, όπως είπε ο όγκος που θα δειχτεί η Αττική θα είναι μεγαλύτερος από το σύνολο νερού που έπεσε στο λεκανοπέδιο τις προηγούμενες ημέρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dengr17y2h75?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Χαρά Μάλεση τόνισε πως η νέα κακοκαιρία θα έχει ραγδαιότητα, εμμονή και στα «κόκκινα θα είναι η νησιωτική χώρα, η Θεσσαλία, η δυτική Μακεδονία, και η Αττική όπου, ενδεχομένως, στα νότια και ανατολικά δημιουργηθούν προβλήματα»

{https://exchange.glomex.com/video/v-denhsgcreo49?integrationId=40599y14juihe6ly}