Κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται άνετα να γυμνάζονται χωρίς να έχουν φάει, ενώ άλλοι χρειάζονται τροφή για να αποδώσουν καλύτερα.

Η προπόνηση με άδειο στομάχι (νηστική προπόνηση) μπορεί να είναι ωφέλιμη για όσους ασκούνται νωρίς το πρωί ή προτιμούν σύντομες, χαμηλής έντασης δραστηριότητες. Αν και ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να ενισχύσει την καύση λίπους, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της στην απώλεια βάρους δεν έχουν αποδειχθεί επαρκώς.

Κάθε οργανισμός ανταποκρίνεται διαφορετικά. Κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται άνετα να γυμνάζονται χωρίς να έχουν φάει, ενώ άλλοι χρειάζονται τροφή για να αποδώσουν καλύτερα. Αν επιλέξετε να προπονηθείτε νηστικοί, είναι σημαντικό να καταναλώσετε ένα γεύμα ή σνακ μετά την άσκηση, ώστε να αναπληρώσετε την ενέργεια που χάσατε, να στηρίξετε την αποκατάσταση των μυών και να αποφύγετε την υπερκατανάλωση τροφής αργότερα μέσα στην ημέρα.

Πιθανά οφέλη της νηστικής προπόνησης

Η νηστική προπόνηση σημαίνει άσκηση χωρίς προηγούμενη λήψη τροφής, συνήθως το πρωί. Σε αυτή την κατάσταση, τα αποθέματα γλυκογόνου — η βασική πηγή ενέργειας του σώματος — είναι περιορισμένα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει το σώμα να χρησιμοποιήσει περισσότερο λίπος ως καύσιμο.

Οι υδατάνθρακες αποθηκεύονται στους μύες και το ήπαρ ως γλυκογόνο και χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της άσκησης. Όταν τα αποθέματα αυτά μειώνονται, ο οργανισμός στρέφεται στην καύση λίπους για ενέργεια.

Η επιστημονική έρευνα σχετικά με τη νηστική προπόνηση παραμένει αντικρουόμενη. Ορισμένα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να βελτιώσει τη λιποδιάλυση και να συνεισφέρει σε βραχυπρόθεσμη απώλεια βάρους, όμως χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να διαπιστωθεί αν τα αποτελέσματα αυτά διατηρούνται μακροπρόθεσμα.

Πότε μπορεί να είναι χρήσιμη

Η νηστική προπόνηση μπορεί να είναι κατάλληλη για:

Σύντομες προπονήσεις διάρκειας έως 60 λεπτών

Άτομα που στοχεύουν κυρίως στην καύση λίπους

Όσους προπονούνται νωρίς το πρωί και δεν έχουν χρόνο για γεύμα

Ωστόσο, δεν είναι ιδανική για όλους. Η άσκηση χωρίς προηγούμενη πρόσληψη ενέργειας μπορεί να προκαλέσει κόπωση, ζάλη ή μείωση της απόδοσης, ειδικά σε προπονήσεις μεγάλης διάρκειας ή υψηλής έντασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κατανάλωση ενός ελαφρού γεύματος πριν από την άσκηση μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ενέργειας και της απόδοσης.