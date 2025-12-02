Το τελευταίο φεγγάρι της χρονιάς που είναι η Υπερπανσέληνος Δεκεμβρίου θα εμφανιστεί 14% μεγαλύτερο και 30% πιο φωτεινό από ό,τι συνήθως.

H τελευταία πανσέληνος του 2025 που είναι και υπερπανσέληνος έρχεται με εντυπωσιακή λάμψη και μοναδική ατμόσφαιρα. Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, το «Παγωμένο Φεγγάρι» όπως αποκαλείται παραδοσιακά η πανσέληνος του Δεκεμβρίου, θα φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς του, προσφέροντας ένα θεαματικό νυχτερινό θέαμα σε όσους κοιτάξουν τον ουρανό.

Φέτος, η εμφάνισή του είναι ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς πρόκειται για την τρίτη και τελευταία Υπερπανσέληνο του έτους. Το φαινόμενο της υπερπανσελήνου συμβαίνει όταν η Σελήνη βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της προς τη Γη, κάνοντάς την να φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% πιο φωτεινή σε σύγκριση με μια συνηθισμένη πανσέληνο. Η ανατολή της Υπερπανσελήνου θα γίνει λίγο μετά τη δύση του Ήλιου, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για παρατήρηση ή φωτογράφιση. Δεν απαιτείται τηλεσκόπιο, η έντονη λάμψη της θα είναι ορατή με γυμνό μάτι, αρκεί ο ουρανός να είναι καθαρός.

Γιατί λέγεται «Παγωμένο Φεγγάρι»;

Η ονομασία προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής. Οι Μόχοκ το αποκαλούσαν «Παγωμένο Φεγγάρι» λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που συνοδεύουν τον Δεκέμβριο. Άλλες φυλές του έδιναν επίσης χαρακτηριστικά εποχικά ονόματα, όπως «Φεγγάρι του Χιονιού» (Τσερόκι) και «Φεγγάρι του Παγετού» (Κρι). Καθώς ο χειμώνας αρχίζει να απλώνεται, η τελευταία πανσέληνος του χρόνου φωτίζει τον ουρανό με μια ζεστή, χρυσαφένια λάμψη, προσφέροντας ένα ατμοσφαιρικό κλείσιμο στη χρονιά. Το «Παγωμένο Φεγγάρι» έχει μια ιδιαίτερα υψηλή τροχιά στον ουρανό, με αποτέλεσμα να είναι ορατό στον ορίζοντα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ποιες άλλες εντυπωσιακές ονομασίες έχει η πανσέληνος του Δεκεμβρίου

Η πανσέληνος Δεκεμβρίου έχει επίσης ονομαστεί «Το φεγγάρι της Μεγάλης Νύχτας», καθώς ανατέλλει κατά τις «μεγαλύτερες» νύχτες του χρόνου, που είναι κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου. Αυτό το όνομα ταιριάζει επειδή η Πανσέληνος του Δεκεμβρίου λάμπει πάνω από τον ορίζοντα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις περισσότερες πανσελήνους. Στην Ευρώπη, οι αρχαίοι ειδωλολάτρες ονόμαζαν την πανσέληνο του Δεκεμβρίου «Φεγγάρι πριν από το γιορτινό», προς τιμήν του φεστιβάλ Γιουλέτιδας που γιορτάζει την επιστροφή του ήλιου που προαναγγέλθηκε από το χειμερινό ηλιοστάσιο.

