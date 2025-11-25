«Κλείδωσε» η τελευταία υπερπανσέληνος της χρονιάς – Πότε θα φωτίσει τον ουρανό, όλες οι λεπτομέρειες.

Ο Νοέμβρης έχει μπει σε τροχιά αποχώρησης και πλέον μετράμε επίσημα αντίστροφα για την έλευση της Πανσελήνου του Δεκεμβρίου 2025 γνωστή και ως «Παγωμένο Φεγγάρι». Μάλιστα φέτος έρχεται στις 4 Δεκέμβρη με μια εντυπωσιακή έκπληξη καθώς είναι η τρίτη και η τελευταία Υπερπανσέληνος. Το φαινόμενο της υπερανσελήνου δημιουργείται όταν το φεγγάρι βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς του γύρω από τη Γη. Αυτό κάνει τη Σελήνη να φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% πιο φωτεινή σε σχέση με την πιο αχνή πανσέληνο του έτους, σύμφωνα με τη NASA. Γίνεται μόνο μερικές φορές τον χρόνο και ενίοτε συμπίπτει με άλλα αστρονομικά φαινόμενα, όπως οι σεληνιακές εκλείψεις.

Το βράδυ της 4ης Δεκεμβρίου 2025, το φεγγάρι θα λάμπει ζεστά στον χειμερινό ουρανό, φτάνοντας στο πλήρες μέγεθός του και στην πλησιέστερη θέση του προς τη Γη. Αν ο ουρανός είναι καθαρός, μην το χάσετε! Η εντυπωσιακή Υπερπανσέληνος του Δεκεμβρίου θα ανατείλει λίγο μετά τη δύση του ηλίου — μια στιγμή ιδανική για τους λάτρεις του ουρανού, τους φωτογράφους και όσους αγαπούν τα ήρεμα χειμερινά βράδια. Δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο· η λάμψη της θα είναι ορατή με γυμνό μάτι. Πρόκειται για την τελευταία μεγαλειώδη σεληνιακή εμφάνιση της χρονιάς.

«Παγωμένο Φεγγάρι»: Γιατί είναι ξεχωριστή η τελευταία πανσέληνος για το 2025

Καθώς ο χειμώνας καταφθάνει και η φύση ησυχάζει, το Παγωμένο Φεγγάρι φωτίζει τη νύχτα, συμβολίζοντας την αντοχή, τον στοχασμό και τη σιωπηλή δύναμη της εποχής. Φανταστείτε ένα λεπτό στρώμα χιονιού να καλύπτει το έδαφος, τα γυμνά δέντρα να στέκονται αμίλητα στον παγωμένο αέρα και κρυστάλλους πάγου να αγκαλιάζουν τη στέγη μιας παλιάς καλύβας. Πίσω από αυτό, το χρυσαφένιο Παγωμένο Φεγγάρι ανατέλλει, ρίχνοντας ένα μαγευτικό φως στο παγωμένο τοπίο.

Γιατί ονομάζεται «Παγωμένο Φεγγάρι»

Το φεγγάρι του Δεκέμβρη, όπως και αυτά όλων των υπόλοιπων μηνών του χρόνου, έχει πάρει το όνομά του από την παράδοση κυρίως των ιθαγενών της Βορείου Αμερικής. Το όνομα «Παγωμένο Φεγγάρι» αποδίδεται στη φυλή των Μόχοκ, οι οποίοι το ονόμασαν έτσι με έμπνευση από τη θερμοκρασία που, το μεγαλύτερο μέρος του μήνα, πέφτει κατακόρυφα, ειδικά στο Βόρειο Ημισφαίριο, σηματοδοτώντας, έτσι, την έλευση του χειμώνα. Τρεις ακόμα φυλές έχουν δώσει τις δικές τους ονομασίες στο φεγγάρι του Δεκεμβρίου: η φυλή Τσερόκι το αποκαλούσε «Φεγγάρι του Χιονιού», η φυλή των Κρι συνήθιζε να το λέει «Φεγγάρι του Παγετού» και η φυλή Ογκλάλα, «Φεγγάρι των Καμμένων Δέντρων».