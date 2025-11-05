Καιρού επιτρέποντος η «υπερπανσέληνος του Κάστορα» αναμένεται να μας χαρίσει θεαματικές εικόνες.

Εντυπωσιακό θέαμα υπόσχεται ο νυχτερινός ουρανός απόψε, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, καθώς θα κάνει την εμφάνισή της η Υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Κάστορα» . Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο φωτεινή πανσέληνο του έτους, καθώς το φεγγάρι θα βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς του γύρω από τη Γη (περίγειο). Η υπερπανσέληνος θα είναι ορατή σε ολόκληρη την Ελλάδα, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, από τις πρώτες βραδινές ώρες μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Το φεγγάρι θα φαίνεται κατά περίπου 14% μεγαλύτερο και έως 30% πιο φωτεινό σε σχέση με μια συνηθισμένη πανσέληνο.

Υπερπανσέληνος ονομάζεται η πανσέληνος που συμβαίνει όταν η Σελήνη βρίσκεται σε μικρότερη απόσταση από 360.000 χιλιόμετρα από τη Γη. Τότε, λόγω της εγγύτητας, φαίνεται πιο μεγάλη και πιο λαμπερή στον ουρανό. Η αποψινή υπερπανσέληνος θεωρείται ιδιαίτερα θεαματική, καθώς είναι η τελευταία και πιο κοντινή του 2025. Το φαινόμενο θα κορυφωθεί γύρω στις 19:18 ώρα Ελλάδας, με τη Σελήνη να ανατέλλει εντυπωσιακά από τον ανατολικό ορίζοντα.

Για την καλύτερη θέαση, επιλέξτε ένα σημείο με καθαρό ορίζοντα προς την ανατολή, μακριά από έντονο τεχνητό φωτισμό. Η φωτογράφηση του φαινομένου είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή όταν το φεγγάρι βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, καθώς φαίνεται ακόμα μεγαλύτερο λόγω οπτικής ψευδαίσθησης. Δίχως υπερβολή, το ολόγιομο φωτεινό φεγγάρι του Κάστορα θα μας χαρίσει ένα καθηλωτικό ουράνιο θέαμα! Ο νυχτερινός ουρανός θα φωτιστεί από την Υπερπανσέληνο του Κάστορα, τη μεγαλύτερη και πιο φωτεινή πανσέληνο της χρονιάς. Μάλιστα σύμφωνα με τους ειδικούς η καλύτερη ώρα παρατήρησης είναι αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα, την στιγμή εκείνη που το ολόγιομο φεγγάρι του μήνα ανατέλλει στον ορίζοντα, ντυμένο με χρυσαφένιες αποχρώσεις. Κοιτάξτε προς την ανατολή, λίγο μετά τη δύση του ήλιου. Καθώς ανεβαίνει ψηλότερα, το φεγγάρι θα μεταμορφώνεται από χρυσό-πορτοκαλί σε ασημένιο-λευκό.

Πανσεληνος Νοεμβρίου 2025: Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η ονομασία προέρχεται από τις ιθαγενείς φυλές της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες έδιναν κάθε μήνα διαφορετικό όνομα στη Σελήνη, ανάλογα με τη φύση και τις εποχές. Ο Νοέμβριος ήταν η περίοδος που οι κάστορες ετοίμαζαν τα φράγματά τους και εξασφάλιζαν επαρκή αποθέματα τροφίμων για τον μακρύ χειμώνα που ακολουθεί.