Όπως κάθε έτος, έτσι και το 2026, η κάθε πανσέληνος έχει τη δική της ιστορία και μία ξεχωριστή ιδιαίτερη ονομασία που προέρχεται από τη λαογραφία και την παράδοση. Πότε θα φωτίσει ο ουρανός και πότε έρχονται οι τρεις Υπερπανσέληνοι της χρονιάς;

Η Πανσέληνος, διαχρονικά αποτελούσε ένα από τα πιο μαγευτικά φαινόμενα του ουρανού που είναι ορατά από τη Γη με «γυμνό μάτι», ενώ σε πολλές περιοχές του κόσμου, συνοδεύει μύθους και παραδόσεις. Έτσι, κάθε μήνα, το φεγγάρι γεμίζει σηματοδοτώντας αλλαγές στη φύση, στις εποχές και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, οι οποίοι του έδωσαν ονόματα εμπνευσμένα από το κλίμα, τη γη και τις δραστηριότητές τους.

Από το λεγόμενο «Φεγγάρι του Λύκου», μέχρι και το «Φεγγάρι της Συγκομιδής», κάθε πανσέληνος φέρει και μία διαφορετική ιστορία, η οποία συνδέει το παρελθόν και τις παράδοσης με το σήμερα. Στην αρχαιότητα δε, οι πανσέληνοι ήταν βασικό μέτρο χρόνου και οργάνωσης της ζωής των ανθρώπων, οι οποίοι με βάση την όψη της υπολόγιζαν τις καλλιέργειες, τις εορτές, ακόμη και την ναυσιπλοΐα.

Πανσέληνοι 2026 – Πότε θα γεμίζουν τον ουρανό και τι συμβολίζουν;

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως τα περισσότερα ονόματα Πανσελήνων, είναι εμπνευσμένα και προέρχονται από Αμερικάνους ιθαγενείς και με τη βοήθεια αυτών καθόριζαν έναν σεληνιακό και ημερολογιακό μήνα.

Πότε όμως αναμένονται οι Πανσέληνοι για το 2026 σύμφωνα με την ιστοσελίδα «ebbandfloliving»;

• Ιανουάριος: Η Υπερπανσέληνος του Ιανουαρίου, φώτισε τον ουρανό στις 3 του μηνός και έφερε την ονομασία το «Φεγγάρι του Λύκου» και συμβολίζει το ένστικτο της επιβίωσης και τα ουρλιαχτά των λύκων κατά τις κρύες νύχτες του χειμώνα.

• 1η Φεβρουάριου: Το δεύτερο ολόγιομο φεγγάρι της χρονιάς, έρχεται την 1η Φεβρουαρίου και φέρει την ονομασία «Η Πανσέληνος του Χιονιού», καθώς τον συγκεκριμένο μήνα παρατηρούνταν οι πιο έντονες χιονοπτώσεις. Συμβολίζει την παύση, την καθαρότητα και την αντοχή.

• 3 Μαρτίου: Το «Φεγγάρι του σκουληκιού» ή «Το θερμό φεγγάρι», έχει άμεση σχέση με τις θερμοκρασίες που ανεβαίνουν όσο οι εποχές αλλάζουν και πλησιάζει η άνοιξη. Το φεγγάρι του Μαρτίου συμβολίζει την ανανέωση και τα νέα ξεκινήματα.

• 1η Απριλίου: «Το Ροζ Φεγγάρι» συμβολίζει την ανάσταση και την αφθονία, ενώ είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον ερχομό της άνοιξης και την διεργασία της φύσης για να ανθίσει.

• 1η Μαΐου: «Το Φεγγάρι των Λουλουδιών», συμβολίζει τον πλούτο, την αφθονία και την πληρότητα, ενώ σηματοδοτεί την αλλαγή της εποχής και την Άνοιξη.

• 31 Μαΐου: «Το Μπλε Φεγγάρι», δεν πήρε το όνομά του από το χρώμα του, αντίθετα, συμβολίζει τη δεύτερη πανσέληνο του μήνα, ένα σπάνιο φαινόμενο για το έτος. Γι’ αυτό το λόγο, έχει συνδεθεί με την ιδέα του ξεχωριστού και του σπάνιου.

• 29 Ιουνίου: «Το Φεγγάρι της Φράουλας», ονομάζεται έτσι γιατί παραδοσιακά η Πανσέληνος του Ιουνίου εμφανίζεται περίπου την περίοδο της συγκομιδής του ομώνυμου φρούτου και συμβολίζει την ωρίμανση και τη γλυκύτητα.

• 29 Ιουλίου: Έρχεται η «Σελήνη του Οξύρρυγχου». Οξύρρυγχος, είναι ένα μεγάλο ψάρι του γλυκού νερού, που «χάρισε» το όνομά του στην Πανσέληνο, καθώς τότε παρατηρείται αφθονία. Γι’ αυτόν το λόγο το Φεγγάρι έχει συνδεθεί με την ευγνωμοσύνη και την προνοητικότητα.

• 28 Αυγούστου: Το «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» θα φωτίσει τον ουρανό και είναι άμεσα συνυφασμένο με την συγκομιδή. Αυτή η Πανσέληνος, συμβολίζει τη γείωση, την ξεκούραση και τον απολογισμό των κεκτημένων.

• 26 Σεπτεμβρίου: Τον ουρανό θα φωτίσει το «Φεγγάρι της συγκομιδής», με την Πανσέληνο να πλησιάζει στην φθινοπωρινή ισημερία, χαρίζοντας φως για περισσότερη ώρα μέσα στην ημέρα στους καλλιεργητές, δίνοντας την ευκαιρία για περισσότερη εργασία. Η Σελήνη του Σεπτεμβρίου, σχετίζεται με την μετάβαση, την απελευθέρωση και την προετοιμασία.

• 26 Οκτωβρίου: «Η Πανσέληνος των Κυνηγών», μετά την συγκομιδή, έρχεται η περισυλλογή των κεκτημένων και η προετοιμασία για το χειμώνα. Αυτό ακριβώς συμβολίζει και η εν λόγω Σελήνη.

• 24 Νοεμβρίου: «Η Σελήνη του Κάστορα», πήρε το όνομά της από το μικρό ζώο που κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου εξοπλίζει τα φράγματα για να προστατεύσει τη φωλιά του από τα νερά. Έτσι, το Φεγγάρι του Νοεμβρίου αντιπροσωπεύει την ασφάλεια και την προνοητικότητα. Να σημειωθεί μάλιστα πως αναμένεται να είναι η μία από τις τρεις Υπερπανσελήνους του έτους.

• 24 Δεκεμβρίου: Έρχεται η τρίτη Υπερπανσέληνος του 2026 και φέρει το όνομα «Ψυχρή Σελήνη», που σηματοδοτεί το τέλος του έτους, τις μεγάλες νύχτες και την ηρεμία. Έτσι το φεγγάρι αυτό συμβολίζει την λήξη και τον ερχομό του νέου και του φωτός.