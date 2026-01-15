Παλαιές θήκες περιοδικών και καλάθια είναι συνηθισμένα ευρήματα σε καταστήματα με μεταχειρισμένα είδη και μπορούν να λειτουργήσουν ως χαριτωμένες λύσεις αποθήκευσης χαρτιού υγείας.

Αποθήκευση χαρτιού υγείας μπορεί να είναι λίγο δύσκολη υπόθεση. Θέλεις τα ρολά να είναι εύκολα προσβάσιμα, αλλά το να τα κρατάς μέσα στη πλαστική συσκευασία στο πάτωμα δίπλα στη λεκάνη δημιουργεί αρκετά αντιαισθητική εικόνα.

Παλαιές θήκες περιοδικών και καλάθια είναι συνηθισμένα ευρήματα σε καταστήματα με μεταχειρισμένα είδη και μπορούν να λειτουργήσουν ως χαριτωμένες λύσεις αποθήκευσης χαρτιού υγείας. Ωστόσο, αν δεν έχεις ένα καλό σημείο για να τα τοποθετήσεις, μπορεί και πάλι να φαίνονται σαν ακαταστασία στο μπάνιο σου. Τα ράφια είναι μια ακόμα καλή επιλογή, αλλά σε μικρά μπάνια ίσως να μην υπάρχει ο χώρος για να τα εγκαταστήσεις. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κανείς; Για μια λύση που δεν περιλαμβάνει ούτε καλάθια ούτε ράφια, αποθήκευσε το χαρτί υγείας σε μια κρεμαστή θήκη παπουτσιών για την πόρτα.

Σύμφωνα με το hunker, oι κρεμαστές θήκες παπουτσιών για την πόρτα είναι ένα οικονομικό κόλπο αποθήκευσης χαρτιού υγείας που θα ήθελες να είχες μάθει νωρίτερα. Διατίθενται σε υφασμάτινες αλλά και πλαστικές ή μεταλλικές εκδοχές και μπορούν εύκολα να κρεμαστούν στο πίσω μέρος της πόρτας του μπάνιου ή στο εσωτερικό του ντουλαπιού κάτω από τον νιπτήρα. Αυτό το είδος θήκης διατίθεται σε διάφορα μεγέθη στα περισσότερα καταστήματα ειδών σπιτιού, ενώ μπορείς να τη βρεις και διαδικτυακά για λιγότερο από 10 δολάρια. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι, χάρη στις πολλές ανοιχτές θήκες, μπορείς να αποθηκεύσεις πολύ περισσότερα από απλό χαρτί υγείας.

Χρησιμοποίησε μια κρεμαστή θήκη παπουτσιών για αποθήκευση χαρτιού υγείας

Όσον αφορά τη χρήση της θήκης παπουτσιών για την αποθήκευση χαρτιού υγείας, η ιδέα είναι αρκετά απλή. Απλώς συναρμολόγησε τη θήκη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, κρέμασέ τη στην πόρτα του μπάνιου ή στο εσωτερικό του ντουλαπιού κάτω από τον νεροχύτη και γέμισέ τη με ρολά χαρτιού υγείας. Ορισμένοι τύποι θήκης λειτουργούν καλύτερα από άλλους. Για παράδειγμα, οι θήκες με ανοιχτά ράφια, προσφέρουν άφθονο χώρο και κρατούν τα ρολά σε ελαφριά κλίση ώστε να μη πέφτουν. Οι θήκες τύπου τσέπης επίσης λειτουργούν πολύ καλά. Όποιο στυλ κι αν επιλέξεις, φρόντισε πάντα να μετρήσεις το πλάτος του ρολού και το πλάτος του χάρτινου σωλήνα πριν την αγορά. Έτσι θα είσαι σίγουρος ότι τα ρολά σου χωράνε στη θήκη που διάλεξες.

Αν ζεις μόνος ή με μια μικρή οικογένεια, ίσως διαπιστώσεις ότι σου περισσεύει χώρος στη θήκη παπουτσιών. Μην αφήσεις αυτόν τον χώρο ανεκμετάλλευτο. Αντίθετα, χρησιμοποίησε τη θήκη ως μια γενική λύση αποθήκευσης για το μπάνιο, που θα σε βοηθήσει να μειώσεις την ακαταστασία στους πάγκους. Αντικείμενα όπως τυλιγμένες πετσέτες χεριών και προσώπου, δοχεία με υγρά μαντηλάκια καθαρισμού, απορρυπαντικό για ρούχα και ρολά χαρτιού κουζίνας μπορούν όλα να αποθηκευτούν εκεί. Αν επέλεξες θήκη τύπου τσέπης, τότε και τα περισσότερα μικρά προϊόντα μπάνιου (οδοντόκρεμες, λοσιόν κ.λπ.) μπορούν επίσης να μπουν στη θήκη.