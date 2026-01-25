Πολλοί μάγειρες χρησιμοποιούν το κάτω συρτάρι για να στοιβάζουν μαγειρικά σκεύη.

Αυτό το συρτάρι κάτω από τον φούρνο σας μπορεί πραγματικά να σας φανεί χρήσιμο όταν ξεμείνετε από χώρο στα ντουλάπια της κουζίνας.

Όμως, όπως αναφέρει το southernliving.com, τα περισσότερα είδη κουζίνας δεν ανήκουν εκεί. Επειδή μπορεί να ζεσταθεί πολύ κάτω από τον φούρνο, δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύετε τίποτα εύφλεκτο ή ευαίσθητο στη θερμότητα σε ένα συρτάρι φούρνου.

Ακολουθούν μερικά συνηθισμένα είδη κουζίνας που δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύετε στο κάτω συρτάρι του φούρνου σας - όσο βολικό κι αν φαίνεται.

Γάντια φούρνου και βάσεις για κατσαρόλες

Φυσικά, θέλουμε να κρατάμε τα γάντια του φούρνου και τις βάσεις για κατσαρόλες κοντά στον φούρνο, ώστε να μπορούμε να πιάνουμε με ασφάλεια πράγματα ενώ μαγειρεύουμε και ψήνουμε. Αλλά τα περισσότερα λινά είναι εύφλεκτα, συμπεριλαμβανομένων των γαντιών φούρνου. Τα γάντια σιλικόνης αντέχουν καλύτερα τη θερμότητα, αλλά μπορεί να τα βρείτε πολύ ζεστά για να τα χειριστείτε αν τα βάλετε στο συρτάρι του φούρνου.

Καθαριστικό και χημικά φούρνου

Μπορεί να ακούγεται καλή ιδέα να διατηρείτε τον φούρνο σας καθαρότερο μαζί με τον φούρνο σας, αλλά αυτό είναι επικίνδυνο. Τα αεροζόλ και πολλά χημικά καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένου του καθαριστικού φούρνου, είναι εξαιρετικά εύφλεκτα. Απλώς μην το κάνετε.

Πλαστικά καπάκια και δοχεία

Ορισμένα ταψιά και ταψιά για μπισκότα διαθέτουν ένα βολικό, πλαστικό καπάκι για μεταφορά σε πάρτι και δείπνα. Αυτά τα καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται στο συρτάρι του φούρνου, όπως και τα πλαστικά δοχεία. Το πλαστικό προέρχεται από το πετρέλαιο και μπορεί να παραμορφωθεί, να λιώσει, να απελευθερώσει χημικά ή να πάρει φωτιά όταν εκτεθεί σε θερμότητα.

Σκεύη μαγειρικής

Πολλά μαγειρικά σκεύη είναι κατασκευασμένα από ξύλο (εύφλεκτο) ή πλαστικό (τόσο εύφλεκτο όσο και λιώσιμο). Το ξύλο μπορεί επίσης να παραμορφωθεί, να ραγίσει ή να αποχρωματιστεί με παρατεταμένη έκθεση σε θερμότητα. Και ενώ τα περισσότερα σκεύη κουζίνας από σιλικόνη αντέχουν σε υψηλή θερμότητα, ορισμένα μαγειρικά σκεύη είναι χαμηλότερης ποιότητας και μπορεί να υποβαθμιστούν όταν εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες.

Επιφάνειες κοπής

Ένα συρτάρι φούρνου είναι ιδανικό για την αποθήκευση επίπεδων μαγειρικών σκευών και σκευών ψησίματος, αλλά οι επιφάνεις κοπής δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Οι πλαστικές και ξύλινες σανίδες κοπής δεν αντέχουν στη συνεχή θερμότητα, και το γυαλί θα ήταν επικίνδυνο να μπαίνει και να βγαίνει από το συρτάρι.

Λάδια μαγειρέματος

Το λάδι είναι πολύ εύφλεκτο για να αποθηκευτεί κάτω από φούρνο. Επιπλέον, η θερμότητα θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα και τη γεύση του λαδιού. Αν θέλετε εύκολη πρόσβαση στο ελαιόλαδο για ψητά λαχανικά, αποθηκεύστε τα μπουκάλια σε ένα κοντινό ντουλάπι.

Βότανα και μπαχαρικά

Μην αποθηκεύετε μπαχαρικά στο συρτάρι του φούρνου, ακόμα και αυτά που χρησιμοποιείτε καθημερινά. Η θερμότητα και η υγρασία του φούρνου υποβαθμίζουν τη γεύση των βοτάνων και των μπαχαρικών και τα κάνουν να σβήνουν. Ορίστε ένα συρτάρι μπαχαρικών ή βρείτε ένα ντουλάπι για να τακτοποιήσετε τα μπαχαρικά σας.

Για ορισμένους φούρνους, οτιδήποτε

Τα ταψιά για μπισκότα, οι φόρμες για μάφιν, τα χυτοσίδηρα και τα ταψιά για πίτσα είναι συνήθως ασφαλή για αποθήκευση σε ένα συρτάρι φούρνου. Αλλά με τα συρτάρια που θερμαίνονται, δεν συνιστούμε να αποθηκεύετε τίποτα στο συρτάρι σας.

Γιατί; Επειδή πρέπει να θυμάστε να αφαιρείτε όλα τα τηγάνια από το κάτω συρτάρι πριν ενεργοποιήσετε τη θέρμανση.

Εκτός κι αν είστε από τους τύπους που δεν ξεχνούν ποτέ τίποτα —ένα σπάνιο ταλέντο— θα πρέπει να φυλάσσετε τα σκεύη ψησίματος κάπου εκτός από ένα συρτάρι φούρνου.