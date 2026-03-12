Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε πως η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου για την διεύρυνση δεν βοηθάει.

Αιχμές και βέλη κατά των δυο κορυφαίων στελεχών που εξέφρασαν δημοσίως τις διαφωνίες τους για επιλογές που έγιναν για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο επικεφαλής της Επιτροπής για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης μιλώντας στο MEGANews και τους Ανδρέα Παπαδόπουλο και Μαρία Αστερίου.

Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε πως η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου για την διεύρυνση δεν βοηθάει, ενώ ο Χάρης Δούκας με τη δική του δήλωση απαξιώνει τη διεύρυνση.

Με όλη μας την εκτίμηση ο Κ. Σκανδαλίδης ρίχνει και άλλο λάδι στη φωτιά.

Και επανέρχομαστε στην εκτίμηση που κάναμε σε προηγούμενο σχόλιό μας: Το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που κρίνουν τη διεύρυνση, είναι το πώς γίνεται η διεύρυνση αυτή.

ΥΓ: Το σκίτσο του Πετρουλάκη στην «Καθημερινή» λέει πολλά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.