Αιχμές και βέλη κατά των δυο κορυφαίων στελεχών που εξέφρασαν δημοσίως τις διαφωνίες τους για επιλογές που έγιναν για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο επικεφαλής της Επιτροπής για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης μιλώντας στο MEGANews και τους Ανδρέα Παπαδόπουλο και Μαρία Αστερίου.
Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε πως η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου για την διεύρυνση δεν βοηθάει, ενώ ο Χάρης Δούκας με τη δική του δήλωση απαξιώνει τη διεύρυνση.
Με όλη μας την εκτίμηση ο Κ. Σκανδαλίδης ρίχνει και άλλο λάδι στη φωτιά.
Και επανέρχομαστε στην εκτίμηση που κάναμε σε προηγούμενο σχόλιό μας: Το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που κρίνουν τη διεύρυνση, είναι το πώς γίνεται η διεύρυνση αυτή.
ΥΓ: Το σκίτσο του Πετρουλάκη στην «Καθημερινή» λέει πολλά.
Β.Σκ.