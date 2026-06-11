Σημαντική ενίσχυση των δομών Υγείας με νέο προσωπικό και εξειδικευμένες υπηρεσίες προανήγγειλε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό του υπουργείου για την αναβάθμιση της φροντίδας ασθενών και την κάλυψη κρίσιμων αναγκών σε όλη τη χώρα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη της ανακουφιστικής φροντίδας, ενός τομέα στον οποίο η Ελλάδα παρουσίαζε σημαντικές ελλείψεις. Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών που αντιμετωπίζουν σοβαρές και χρόνιες παθήσεις, όπως ογκολογικές και νευρολογικές νόσοι, καθώς και καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Η φροντίδα αυτή περιλαμβάνει την αντιμετώπιση του πόνου και των συμπτωμάτων, αλλά και ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική υποστήριξη τόσο των ασθενών όσο και των οικογενειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου μονάδων ανακουφιστικής φροντίδας, οι οποίες θα λειτουργούν είτε ως αυτόνομα εξειδικευμένα κέντρα, είτε εντός νοσοκομείων, είτε μέσω υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας. Ως πρότυπο μοντέλο αναφέρθηκε η Μονάδα «Γαλιλαία», ενώ ο στόχος είναι η ανάπτυξη περίπου 500 κλινών σε ολόκληρη τη χώρα. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 40 κλίνες στο νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και 4 κλίνες στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

Οι πρώτες μονάδες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στους επόμενους 11 μήνες και θα στελεχωθούν με νέο προσωπικό. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, προβλέπονται επιπλέον προσλήψεις ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας. Μέρος του ιατρικού προσωπικού θα διαθέτει αποκλειστική εξειδίκευση στην ανακουφιστική φροντίδα, ενώ παράλληλα θα εκπαιδευτούν και γιατροί των νοσοκομείων ώστε να μπορούν να παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Παράλληλα, προχωρά η δημιουργία 21 νέων μονάδων για τον αυτισμό και 19 για την άνοια, οι οποίες θα λειτουργούν ως Κέντρα Ημέρας με διευρυμένο ωράριο και θα προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία ψυχιατρική μεταρρύθμιση, με νέες δομές ψυχικής υγείας και κινητά κλιμάκια που αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από τον Οκτώβριο.

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Αναφερόμενος στη στελέχωση των νοσοκομείων, ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη για 1.131 θέσεις γιατρών, μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα υπάρξει σημαντικό ενδιαφέρον και ότι θα ενισχυθούν ουσιαστικά και οι υγειονομικές δομές των νησιωτικών περιοχών.

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