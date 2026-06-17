Η αναφορά του Μάρκου Σεφερλή στην οικογένειά του και τον γιο του.

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου ο Μάρκος Σεφερλής, όπου μίλησε για τα επαγγελματικά του σχέδια, τις νέες του παραστάσεις, αλλά και την οικογένειά του.

Παράλληλα, μίλησε για την σχέση του με την σύζυγό του, Έλενα Τσαβαλιά, αναφερόμενος κυρίως στην επαγγελματική τους τριβή: «Είναι εύκολο, για πολλούς φαίνεται δύσκολο. Εμείς έχουμε διαχωρίσει τους ρόλους. Εγώ είμαι ο σκηνοθέτης, εκείνη είναι η πρωταγωνίστρια που ακούει τις παρατηρήσεις μου, είναι η μόνη που αντιμιλάει».

Όταν ρωτήθηκε για το γιο του, Χάρη, και τις συναντήσεις με το κορίτσι του, ο κωμικός δήλωσε: «Τι πιο ωραίο να βγαίνεις με το γιο σου και την κοπέλα του και η κοπέλα του με την πεθερά της, όπως είναι η Έλενα. Να διευκρινίσω, ότι ο Χάρης μεγάλωσε πια, το παιδί έχει κλείσει τα 22, έχει μπει στα 23… Το λέω γιατί πολλοί νομίζουν ότι ακόμη είναι 10…».

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Και σε άλλο σημείο μίλησε για την κοπέλα του γιου του: «Είναι πολύ καλό κορίτσι. Πολύ σεβαστικό, μου μιλάει στον πληθυντικό, αν και εμένα μου φαίνεται κάπως αυτό, αλλά αφού το κάνει, δεν της έχω ζητήσει να το κόψει. Γελάει μαζί μου…».

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Τέλος, ρωτήθηκε για το ποια θα είναι η πιθανή του αντίδραση στο ενδεχόμενο που ο γιος του αποφασίσει να ζήσει μόνιμα στο εξωτερικό. Ο κωμικός απάντησε με χιούμορ, λέγοντας: «Αν αποφασίσει να φύγει μόνος του, θα στεναχωρηθώ, θα μου λείψει. Αν πάρει και τη μάνα του, θα χαρώ πάρα πολύ», με την Έλενα Τσαβαλιά να σχολιάζει πίσω από την κάμερα.