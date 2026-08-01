Γιορτή και σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα Σάββατο, 1 Αυγούστου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τη μνήμη των Αγίων Επτά Μακκαβαίων Παίδων, της μητέρας τους Σολομονής και του διδασκάλου τους Ελεάζαρου, καθώς και της Προόδου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Ελέαζαρος, Ελεάζαρος

Σολομονή, Σολομώνη, Σόλω, Σόλα

Μακκαβαίος, Μακάβης (σπανιότερα)

Η σημασία της ημέρας

Η 1η Αυγούστου σηματοδοτεί την έναρξη της νηστείας του Δεκαπενταύγουστου, μιας από τις σημαντικότερες περιόδους νηστείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που κορυφώνεται με την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου.

Παράλληλα, τιμάται η Πρόοδος του Τιμίου Σταυρού, μια εορτή με βαθιές ρίζες στη βυζαντινή παράδοση, κατά την οποία γινόταν λιτανεία του Τιμίου Σταυρού για την προστασία των πιστών από ασθένειες και επιδημίες κατά τη