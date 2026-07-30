Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή αυτό το χειμώνα ενώνουν τις δυνάμεις τους και ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή του ΝΟΧ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα τους.

Οι δύο γυναίκες θα εμφανίζονται από κοινού στο ΝΟΧ της Αθήνας στην Ιερά Οδό, ενώ είναι η πρώτη φορά κατά την οποία οι δύο καλλιτέχνιδες θα ενώσουν τις φωνές τους σε χειμερινό σχήμα.

Η συνεργασία τους έχει ανακοινωθεί και επίσημα, με τις Νατάσα Θεοδωρίδου και την Δέσποινα Βανδή να ολοκληρώνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες λίγο πριν ανοίξουν τη σεζόν.

Οι δυο τους φαίνεται πως διατηρούν άψογες σχέσεις μεταξύ τους, με το χιούμορ να κυριαρχεί, κάτι που είναι ορατό και μέσω των βίντεο που μοιράζονται με τους διαδικτυακούς τους ακόλουθους.

Στο νέο βίντεο που δημοσίευσαν, ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της φωτογράφισης για την αφίσα που θα κοσμεί το νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, ενώ με περίσσιο χιούμορ δήλωσαν ότι η διαδικασία διήρκησε «Μόνο επτά ώρες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρ’ όλα αυτά και οι δύο ερμηνεύτριες υπόσχονται έναν μαγικό χειμώνα: «Έρχεται μαγικός χειμώνας, θα περάσουμε τέλεια», τόνισε η Νατάσα Θεοδωρίδου, με τη Δέσποινα Βανδή να συμπληρώνει:

«Δεν καταλαβαίνετε τί θα συμβεί».

{https://www.instagram.com/p/DbZLgBcNDH-/?hl=el}

Στις 14 Ιουλίου, δημοσιεύθηκε ένα ιδιαίτερο βίντεο, στο οποίο η Βανδή κάνει ερωτήσεις στην Θεοδωρίδου, λαμβάνοντας, ωστόσο, κατ’ αποκλειστικότητα, αρνητικές απαντήσεις.

«Συγγνώμη, ακούς τι λέω τόση ώρα;», αποκρίνεται προς το τέλος του βίντεο η Βανδή, με τη Θεοδωρίδου να απαντά:

«Ναι καλέ, δεν έχει ξεκινήσει η μουσική ακόμα», μία απάντηση εμφανώς χιουμοριστική που προκάλεσε το γέλιο των δύο γυναικών, με το βίντεο να γίνεται πολύ γρήγορα viral.

{https://www.instagram.com/p/DavbZNMN_7D/?hl=el}