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Σήμερα, 30 Ιουλίου τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα κατά του trafficking, όπως ορίστηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Τη νομοθετική πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1712 που αφορά στην πρόληψη και καταπολέμηση του trafficking παρουσίασαν την Πέμπτη, 30 Ιουλίου στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός, Ιωάννης Μπούγας.

Οι βασικοί άξονες των ρυθμίσεων της Οδηγίας είναι:

- Η διεύρυνση της έννοιας της εκμετάλλευσης, ώστε να αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις σύγχρονες μορφές trafficking, όπως η οικιακή δουλεία, ο εξαναγκασμός σε εγκληματικές πράξεις, η αναγκαστική επαιτεία.

- Η ενίσχυση της προστασίας έναντι των ψηφιακών μορφών εκμετάλλευσης.

- Η περαιτέρω προστασία των θυμάτων κατά την ποινική διαδικασία τόσο με την ενίσχυση των εγγυήσεων αποφυγής δευτερογενούς θυματοποίησης όσο και με τη διεύρυνση της δυνατότητας παροχής ψυχολογικής υποστήριξης κατά την εξέτασή τους.

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- Η ενίσχυση της αρχής της μη τιμώρησης των θυμάτων για παράνομες πράξεις στις οποίες οδηγήθηκαν εξαιτίας της εκμετάλλευσης που υπέστησαν.

- Η ενίσχυση της πρόσβασης των θυμάτων στη δωρεάν νομική βοήθεια και στην αποζημίωση, ενώ προβλέπεται στενότερη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών αρωγής με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς για τη διασυνοριακή παραπομπή και προστασία των θυμάτων.

Σημειέωνεται ότι σήμερα, 30 Ιουλίου τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (Trafficking), όπως ορίστηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.