Οι κατηγορίες κατά του Ινγκλέσιας, ήρθαν στο φως στο τέλος μιας τριετούς κοινής έρευνας από την ισπανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα elDiario.es και το ισπανόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο Univision Noticias.

Δύο πρώην υπάλληλοι κατηγορούν τον Ισπανό τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας, για σεξουαλική επίθεση, βιασμό και trafficking λέγοτας ότι υπέστησαν «ακατάλληλα αγγίγματα, προσβολές και ταπείνωση σε μια ατμόσφαιρα ελέγχου και συνεχούς παρενόχλησης».

Οι δύο γυναίκες - μια οικιακή βοηθός και μια φυσιοθεραπεύτρια που εργάζονταν στις επαύλεις του Ιγκλέσιας στην Καραϊβική στη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες - ισχυρίζονται ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν το 2021.

Οι επιθέσεις για τις οποίες κατηγορείται ο Ινγκλέσιας, ήρθαν στο φως στο τέλος μιας τριετούς κοινής έρευνας από την ισπανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα elDiario.es και το ισπανόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο Univision Noticias, οι οποίες συνέλεξαν μαρτυρίες από 15 πρώην υπαλλήλους που εργάζονταν για τον 82χρονο τραγουδιστή από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως το 2023.

«Αυτές οι συνεντεύξεις περιγράφουν τις συνθήκες απομόνωσης των γυναικών, τις εργασιακές διαμάχες, την ιεραρχική δομή του προσωπικού και την τεταμένη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε από τον οξύθυμο χαρακτήρα του Ιγκλέσιας», ανέφερε το elDiario.es σε ρεπορτάζ του την Τρίτη.

«Οι δύο γυναίκες που ανέφεραν σεξουαλική επίθεση έδωσαν επανειλημμένες συνεντεύξεις για περισσότερο από ένα χρόνο και οι μαρτυρίες τους παρέμειναν συνεπείς καθ' όλη τη διάρκεια. Οι δηλώσεις τους υποστηρίζονται από εκτενή αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες, αρχεία καταγραφής κλήσεων, μηνύματα WhatsApp, βίζες, ιατρικές γνωματεύσεις και άλλα έγγραφα».

Μία από τις γυναίκες, που αναφέρεται ως Ρεβέκκα για την προστασία της ταυτότητάς της, είπε ότι ο Ιγκλέσιας, ο οποίος ήταν 77 ετών τότε, την καλούσε συχνά στο δωμάτιό του στο τέλος της εργασίας της και στη συνέχεια διείσδυε πρωκτικά και κολπικά με τα δάχτυλά του χωρίς τη συγκατάθεσή της. «Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ», είπε στο elDiario.es και στο Univision Noticias. «Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα».

Σύμφωνα με τη Ρεβέκκα, οι επιθέσεις συνήθως γίνονταν παρουσία - και με τη συμμετοχή - μιας άλλης υπαλλήλου της Ιγκλέσιας, η οποία ήταν ανώτερή της.

Μια άλλη γυναίκα, γνωστή με το ψευδώνυμο Λόρα, είπε στα δύο μέσα ενημέρωσης ότι ο Ιγκλέσιας τη φιλούσε στο στόμα και άγγιζε το στήθος της χωρίς την άδειά της και παρά τη θέλησή της. «Ήμασταν στην παραλία και ήρθε κοντά μου και άγγιξε τις θηλές μου», είπε, προσθέτοντας ότι ένα παρόμοιο περιστατικό έλαβε χώρα και δίπλα στην πισίνα της βίλας του τραγουδιστή στην Πούντα Κάνα, ένα πολυτελές θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Και οι δύο γυναίκες είπαν ότι υποβάλλονταν σε μια τεταμένη και ελεγκτική ατμόσφαιρα και μίλησαν για το πώς ο Ιγκλέσιας «κανονικοποίησε την κακοποίηση». Η Ρεβέκκα είπε πως «Αυτό το σπίτι θα έπρεπε να ονομάζεται το μικρό σπίτι του τρόμου επειδή είναι ένας εφιάλτης, κάτι πραγματικά φρικτό».

Οι μαρτυρίες πρώην εργαζομένων σχετικά με το σύστημα προσλήψεων αποκαλύπτουν μια διαδικασία που ξεκίνησε με διαφημίσεις στα social media, που απευθύνονταν σε νεαρές γυναίκες. Οι υποψήφιες καλούνταν να δώσουν φωτογραφίες των προσώπων και ολόσωμες.

Η Ρεβέκκα και η Λόρα είπαν ότι ο Ιγκλέσιας τους έκανε προσωπικές ερωτήσεις λίγο μετά την άφιξή τους, όπως: «Σου αρέσουν οι γυναίκες;», «Σου αρέσουν τα τρίο;» και «Έχεις κάνει χειρουργική επέμβαση στο στήθος;». Λένε ότι ζήτησε να δει το στήθος τους αρκετές φορές, όπου και τις άγγιξε.

Το ElDiario.es ανέφερε την Τρίτη ότι οι δύο γυναίκες υπέβαλαν επίσημη μήνυση στους εισαγγελείς του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της Ισπανίας, του Audiencia Nacional, κατηγορώντας τον Ιγκλέσιας για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική επίθεση.

Ωστόσο, η γυναίκα την οποία η Ρεβέκκα αναγνώρισε ως την πρώτη της επόπτρια στην έπαυλη στην Πούντα Κάνα - και με την οποία ισχυρίστηκε ότι είχε την πρώτη της σεξουαλική επαφή με τον Ιγκλέσιας - απέρριψε τους ισχυρισμούς ως ανοησίες. Είπε ότι είχε μόνο «ευγνωμοσύνη, θαυμασμό και σεβασμό για τον μεγάλο καλλιτέχνη και άνθρωπο που είναι» και τον περιέγραψε ως «ταπεινό, γενναιόδωρο, έναν σπουδαίο κύριο και πολύ σεβαστό προς όλες τις γυναίκες».

Με πληροφορίες του Guardian