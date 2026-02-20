Βαρύς ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης για τον 39χρονο που κρίθηκε ένοχος για τη στυγερή δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής στην Ηλεία.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών ανακοίνωσε την ετυμηγορία του, επιβάλλοντας δύο φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 13 έτη κάθειρξης κατά συγχώνευση για τα λοιπά αδικήματα.

Σύμφωνα με ilialive, Η απόφαση ελήφθη έπειτα από πολύωρη διαδικασία και την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, των ιατροδικαστικών ευρημάτων και των καταθέσεων που παρουσιάστηκαν στο ακροατήριο.

Σε ποινή κάθειρξής δύο φορές ισόβια για την δολοφονία και το βιασμό της 11χρονης Βασιλικής Νικολοπούλου από τη Μυρτιά και 13 έτη κατά συγχώνευση για τα υπόλοιπα αδικήματα, καταδικάστηκε ο 39χρονος καθ’ ομολογία δράστης.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία, οι καταθέσεις, τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τα ευρήματα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, που είχε αναλάβει την υπόθεση.

Ο 39χρονος σήμερα δράστης κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, βιασμό ανήλικης, αρπαγή, οπλοφορία και οπλοχρησία και το Δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση της Εισαγγελέως για την επιβολή των ανώτατων ποινών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο δράστης θέλησε να δείξει μεταμέλεια ζητώντας συγνώμη λέγοντας πως θόλωσε και δεν ήξερε τι έκανε.

Αυτό προκάλεσε και το ξέσπασμα των γονέων της 11χρονης Βασιλικής και κυρίως της μητέρας της μέσα στην αίθουσα του Δικαστηρίου.

Ωστόσο η απόφαση του Δικαστηρίου με βάση τον Ποινικό Κώδικα της χώρας μας δεν αφήνει ικανοποιημένη την οικογένεια της 11χρονης, καθώς υπάρχει πάντα ανοικτό το ενδεχόμενο της αποφυλάκισης του δράστη μετά από χρόνια και όταν θα έχει εκτίσει ένα ποσοστό της ποινής του.

Η δήλωση του δικηγόρου της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 11χρονης Βασιλικής, Κώστας Κρεμμύδας σε δήλωσή του μετά το πέρας της δίκης, εξέφρασε την αντίθεσή του σχετικά με το πνεύμα του νόμου σε τέτοιες ειδεχθείς ποινικές υποθέσεις.

«Καμία ποινή στον δράστη δεν μπορεί να αποτελεί δικαίωση για την οικογένεια, πόσο μάλλον για ένα τέτοιο ειδεχθές έγκλημα. Δυστυχώς ο ποινικός νομοθέτης λαϊκίζει, όταν ισχυρίζεται ότι έχει αυστηροποιήσει τις ποινές, όταν ακόμα και στα ισόβια, στα 20 χρόνια έχουμε λήξη ποινής.

Τέτοιες συμπεριφορές που βάλουν ευθέως τον πυρήνα της ανθρώπινης αξίας και της κοινωνικής συνοχής και πλήττουν ανεπανόρθωτα τόσο το άτομο όσο και το συλλογικό αίσθημα ασφάλειας, δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές με ισόβιες κάθειρξης που στην πράξη μεταφράζονται σε πολυετείς και μετά την έκτιση τους, σε αποφυλάκιση, παρά μόνο ποινές εγκλεισμού του δράστη, έως το θάνατό του.

Εγκλεισμό χωρίς δυνατότητα αποφυλακίσεως και χωρίς άδειες από τις φυλακές. Και επιτέλους κάποια στιγμή, ένα κράτος δικαίου θα πρέπει να ελέγχει όλους τους εγκληματίες για σεξουαλικά αδικήματα, διαρκώς και επισταμένα και όχι να περιορίζεται σε κάποιες ποινές, που πολλές φορές αποτελούν κενό γράμμα.

Η μοναδική δικαίωση για την οικογένεια θα είναι, εάν αυτό το έγκλημα είναι η απαρχή ουσιαστικής τιμωρίας των δραστών τέτοιων εγκλημάτων, με παράλληλη τροποποίηση του νόμου για διαρκή επιτήρηση των εγκληματιών για σεξουαλικά αδικήματα» ανέφερε.