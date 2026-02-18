Ο αρχιφύλακας κατηγορείται ως συνεργός στη δολοφονία του 43χρονου βαρυποινίτη.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε το βράδυ της Τετάρτης (18/1) στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού, που κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία του 43χρονο ισοβίτη το απόγευμα της Κυριακής (15/2).

Νωρίτερα ο αρχιφύλακας συνελήφθη και μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί. Ο κατηγορούμενος παρέμεινε στην Εισαγγελία για σύντομο χρονικό διάστημα και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί, η οποία και του χορηγήθηκε για το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, την ίδια ημέρα αναμένεται να απολογηθεί και ο 38χρονος Βούλγαρος κρατούμενος, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 43χρονο ισοβίτη μέσα στο γραφείο του αρχιφύλακα.

Όπως μετέδωσε το Live News, η κατάθεση του αρχιφύλακα φέρεται να περιλαμβάνει σοβαρές αντιφάσεις. Από τη μία φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα επιχείρησε να τον σκοτώσει, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως δεν έγινε καμία απειλητική κίνηση σε βάρος του.

Επιπλέον, φέρεται να κατέθεσε ότι άκουσε μόνο τον πρώτο πυροβολισμό και δεν αντιλήφθηκε τους υπόλοιπους, παρότι (όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες) όλοι οι παριστάμενοι βρίσκονταν σε απόσταση περίπου ενός μέτρου από το σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Αντιφάσεις προκύπτουν και σε σχέση με τον ισχυρισμό ότι το θύμα επιχείρησε να τραβήξει όπλο από τα ρούχα του. Ωστόσο, από το υλικό καμερών ασφαλείας φέρεται να προκύπτει ότι ο 43χρονος φορούσε κοντό σορτς και κοντομάνικη μπλούζα, χωρίς να διακρίνεται αντικείμενο που να παραπέμπει σε όπλο.

Παράλληλα, ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο το περίστροφο φέρεται να εισήχθη στο κατάστημα κράτησης, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εξετάζεται ο ρόλος 50χρονου αρχιφύλακα που τελούσε υπό παραίτηση για πειθαρχικούς λόγους.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις δικαστικές αρχές να αναμένουν τις απολογίες των εμπλεκομένων.