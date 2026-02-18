Οι Αμερικανοί, τα έντομα και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Περίπου μόλις 4 στους 10 Αμερικανούς εγκρίνουν τον τρόπο που ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τα καθήκοντά του. Υπάρχουν και καλά νέα. Παραμένει πιο δημοφιλής από τις κατσαρίδες, επισημαίνει αρθρογράφος του Guardian, κάνοντας μια ιδιαίτερη σύγκριση δύο διαφορετικών δημοσκοπήσεων.

Πριν από λίγα χρόνια, δημοσκόπηση της YouGov για τα έντομα έδειξε ότι οι πεταλούδες είναι το αγαπημένο των Αμερικανών, καθώς 8 στους 10 έχουν θετική αντίδραση σε αυτές. Αντίθετα, το 86% έχουν αρνητική αντίδραση στα κουνούπια, το 84% στις κατσαρίδες και το 76% στις σφήκες.

Πίσω στο σήμερα, δημοσκόπηση του Associated Press έδειξε ότι το ποσοστό εκείνων που δεν εγκρίνουν τον τρόπο που ο Τραμπ ασκεί τα καθήκοντά του. «Κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι τόσο μη αρεστός όσο οι σφήκες, αλλά είναι περισσότερο αντιπαθής από ό,τι οι αράχνες (57% - η YouGov τις είχε συμπεριλάβει στη δημοσκόπηση παρότι δεν είναι έντομα) και τα μυρμήγκια (52%)», σημειώνει ο αρθρογράφος Άνταμ Γκάμπατ.

Αυτό δεν φαίνεται πολλά υποσχόμενο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, συνεχίζει, καθώς μια αλλαγή των δεδομένων στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για τους στόχους του Αμερικανού προέδρου. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλεονέκτημα μόλις τεσσάρων εδρών. Συνήθως το κόμμα του εν ενεργεία προέδρου χάνει έδρες στις ενδιάμεσες εκλογές. Και όσο πιο μη αρεστός είναι ο πρόεδρός, τόσο περισσότερες έδρες χάνει, συμπληρώνει ο αρθρογράφος της βρετανικής εφημερίδας.

Ο Τραμπ θα έπρεπε να το γνωρίζει αυτό. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχασαν 40 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2018, κάτι που έδωσε τον έλεγχο του Σώματος στους Δημοκρατικούς και δρομολόγησε τις δύο διαδικασίες για την καθαίρεσή του.