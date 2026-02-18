Το Ιράν επισκευάζει και ενισχύει πυρηνικές εγκαταστάσεις και πυραυλικές βάσεις, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να προετοιμαστεί το Ισραήλ για πόλεμο.

Η κυβέρνηση Τραμπ είναι πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι Αμερικανοί. Και θα μπορούσε να ξεκινήσει πολύ σύντομα, σύμφωνα με το Axios. Την ίδια ώρα, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν προετοιμάζεται για πόλεμο, σε περίπτωση που καταρρεύσουν οι συνομιλίες. Και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να ετοιμαστεί το Ισραήλ για μια σύγκρουση.

Παράλληλα με τις συνομιλίες, οι ΗΠΑ αυξάνουν τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, το Ιράν αναπτύσσει τις δυνάμεις του και ενισχύει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, ώστε να είναι περισσότερο προστατευμένες απέναντι σε επιθέσεις. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Ισραήλ εκτιμά ότι «σύντομα» ο Ντόναλντ Τραμπ θα εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν και για αυτό ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να προετοιμαστούν για πόλεμο, σύμφωνα με το Ynet.

«Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για διπλωματική πρόοδο με το Ιράν στον ορίζοντα. Αλλά υπάρχουν ολοένα περισσότερες ενδείξεις ότι ο πόλεμος είναι επικείμενος», αναφέρει χαρακτηριστικά το Axios. Όλα δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «θα τραβήξει τη σκανδάλη, αν αποτύχουν οι συνομιλίες», υπογραμμίζει το δημοσίευμα.

«Μαζική επιχείρηση εβδομάδων»

Μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν πιθανότατα θα ήταν μαζική, θα διαρκούσε εβδομάδες και θα έμοιαζε περισσότερο με πλήρη πόλεμο, παρά με τη στοχευμένη επιχείρηση που έγινε στη Βενεζουέλα, λένε πηγές του Axios.

Πιθανότατα θα ήταν μια κοινή επιχείρηση ΗΠΑ- Ισραήλ, πολύ μεγαλύτερου εύρους από τον πόλεμο των 12 ημερών του περασμένου Ιουνίου, όταν η Ουάσινγκτον τελικά συμμετείχε για να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Η «αρμάδα» του Τραμπ στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ έφτασε κοντά στο να πλήξει το Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου, για τους θανάτους χιλιάδων διαδηλωτών. Αλλά όταν πέρασε το «παράθυρο της ευκαιρίας», ο Λευκός Οίκος υιοθέτησε μία διπλή προσέγγιση: διαπραγματεύσεις και μαζική στρατιωτική ενίσχυση.

Καθυστερώντας και κινητοποιώντας τόσες δυνάμεις, ο Τραμπ έχει αυξήσει τις προσδοκίες για το πώς θα είναι μια επιχείρηση εναντίον του Ιράν, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Και αυτή τη στιγμή, μια συμφωνία δεν φαίνεται πιθανή, τονίζει το Axios.

Η αρμάδα του Τραμπ πλέον περιλαμβάνει δύο αεροπλανοφόρα, πάνω από 10 πολεμικά πλοία, εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη και πολλαπλά συστήματα αεράμυνας. Μέρος αυτών είναι καθ’ οδόν. Περισσότερες από 150 πτήσεις έχουν μεταφέρει οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στη Μέση Ανατολή. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, αλλά 50 μαχητικά αεροσκάφη, F35, F22 και F16 κατευθύνθηκαν προς την περιοχή.

Η ρητορική του Τραμπ και η μετακίνηση δυνάμεων το έχουν κάνει δύσκολο για εκείνον να κάνει πίσω χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις από το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτό δεν είναι στη φύση του Τραμπ και οι σύμβουλοί του δεν βλέπουν τη μετακίνηση τόσων δυνάμεων ως μπλόφα. Με τον Τραμπ, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Αλλά όλα τα σημάδια δείχνουν ότι θα τραβήξει τη σκανδάλη, αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζει το Axios.

Μετά τις συνομιλίες του Τζάρεντ Κούσνερ και του Στιβ Γουίτκοφ με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στη Γενεύη την Τρίτη, αμφότερες οι πλευρές έκαναν λόγο για πρόοδο, αλλά παραμένει το χάσμα και οι Αμερικανοί δεν είναι αισιόδοξοι πως μπορεί να γεφυρωθεί.

Εξάλλου, ο Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε στο Fox Nerws ότι οι συνομιλίες «πήγαν καλά» κατά μία άποψη, αλλά «ήταν πολύ σαφές πως ο πρόεδρος έχει θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμα πρόθυμοι να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν». Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος κατέστησε σαφές πως παρότι ο Τραμπ θέλει συμφωνία, θα μπορούσε να καταλήξει ότι η διπλωματία «έφτασε στο φυσικό τέλος της».

Σήμερα, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ και ενημερώθηκε τόσο για τις συνομιλίες με το Ιράν, όσο και για τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ του Axios.

Πότε μπορεί να γίνει η επίθεση

Η κυβέρνηση του Ισραήλ προετοιμάζεται για ένα σενάριο πολέμου εντός ημερών, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλείται το Axios. Αμερικανικές πηγές ανέφεραν στο ίδιο Μέσο ότι οι ΗΠΑ μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο. Ο Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε ότι οι επιθέσεις μπορεί να απέχουν μερικές εβδομάδες. Άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνουν γρηγορότερα.

«Το αφεντικό έχει μπουχτίσει. Κάποιοι γύρω του τον προειδοποιούν να μην πάει σε πόλεμο με το Ιράν, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε κινητική δράση τις επόμενες λίγες εβδομάδες», δήλωσε σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν χθες ότι το Ιράν πρέπει να επανέλθει με λεπτομερή πρόταση σε δύο εβδομάδες. Στις 19 Ιουνίου 2025 ο Λευκός Οίκος όρισε ένα παράθυρο δύο εβδομάδων προκειμένου να αποφασίσει ο Τραμπ αν θα γίνουν περαιτέρω συζητήσεις ή επιθέσεις. Τρεις ημέρες αργότερα εξαπέλυσε την επιχείρηση Midnight Hammer.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διπλωματία με το Ιράν. Η Κάρολαϊν Λέβιτ επανέλαβε την Πέμπτη ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να δώσει λεπτομερή πρόταση τις επόμενες δύο εβδομάδες, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποφύγει να διατάξει επίθεση στο Ιράν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

«Ο πρόεδρος είναι πάντα ξεκάθαρος πως η διπλωματία είναι η πρώτη επιλογή του και το Ιράν θα ήταν πολύ σοφό να κάνει συμφωνία», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. «Πάντα σκέφτεται τι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ, του στρατού μας, των Αμερικανών πολιτών και έτσι αποφασίζει αναφορικά με οποιουδήποτε είδους στρατιωτική δράση», συμπλήρωσε.

Εντολή Νετανιάχου να ετοιμαστεί το Ισραήλ για πόλεμο

Στο Ισραήλ εκτιμούν ότι «σύντομα» ο Ντόναλντ Τραμπ θα εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν και για αυτό ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να προετοιμαστούν για πόλεμο.

Σε πρόσφατες διαβουλεύσεις υπό τον Νετανιάχου, η υπόθεση εργασίας ήταν πως το Ιράν θα εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, ακόμα κι αν οι IDF δεν συμμετάσχουν σε ενδεχόμενες αμερικανικές επιθέσεις. Για αυτό, δόθηκε εντολή στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκη και στη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου να προετοιμαστούν για πόλεμο, αναφέρει το Ynet. Διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας είναι στο ύψιστο επίπεδο αμυντικού συναγερμού, αναφέρει ακόμα το ισραηλινό ΜΜΕ.

Επίσης, μετατέθηκε η συνεδρίαση του συμβουλίου Ασφαλείας, από την Πέμπτη για την Κυριακή, πιθανόν για να αποφευχθεί κάποιος λανθασμένος υπολογισμός του Ιράν, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προληπτικό χτύπημα προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, γράφει το Ynet.

Η εντύπωση στο Ισραήλ είναι πως πλησιάζει η αποφασιστική στιγμή. Πριν από λίγα 24ωρα αξιωματούχοι έκαναν λόγο για δύο εβδομάδες, αλλά τώρα υπάρχουν σημάδια πως μπορεί να υπάρξει δράση εντός ημερών, αναφέρει το Ynet.

Το Ιράν αναπτύσσει τις δυνάμεις του

Την ίδια ώρα, το Ιράν επιδεικνύει τη στρατιωτική ισχύ του όσο καλύτερα μπορεί, στέλνοντας μήνυμα πως οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν την ικανότητα να διαταράξουν το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και να πλήξουν τα αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, επισημαίνει η Wall Street Journal.

Αυτή την εβδομάδα, ναυτικές μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης αναπτύχθηκαν στα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Πλάνα που μετέδωσαν κρατικά ιρανικά ΜΜΕ έδειχναν πυραύλους cruise να εκτοξεύονται από φορτηγά κατά μήκος της ακτής και από σκάφη. Στο μεταξύ, ρωσικό πολεμικό πλοίο έφτασε στα Στενά του Ορμούζ και έδεσε στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, ενόψει της στρατιωτικής άσκησης που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη. Όλα αυτά ενώ το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln» πλέει ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Εξάλλου, το Ιράν εξέδωσε NOTAM για προγραμματισμένες εκτοξεύσεις πυραύλων στο νότιο τμήμα της χώρας, μεταξύ 05:30 και 15:30 (ώρα Ελλάδος) την Πέμπτη, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Εργασίες και ενίσχυση των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Παράλληλα, το Ιράν κάνει εργασίες σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, για την καλύτερη προστασία τους από επιθέσεις, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες. Αυτές δείχνουν πως η Τεχεράνη κατασκεύασε πρόσφατα μια τσιμεντένια «ασπίδα» σε νέα εγκατάσταση και την κάλυψε με χώμα, σύμφωνα με ειδικούς, προχωρώντας τις εργασίες σε τοποθεσία που φέρεται να βομβάρδισε το Ισραήλ το 2024, αναφέρει το Reuters.

Οι φωτογραφίες δείχνουν επίσης ότι η Τεχεράνη έθαψε εισόδους τούνελ σε πυρηνική εγκατάσταση που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ πέρυσι, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν. Ακόμα, ενίσχυσε τις εισόδους σηράγγων κοντά σε άλλη εγκατάσταση και επισκεύασε βάσεις πυραύλων που επλήγησαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης βρίσκεται το συγκρότημα Parchin, μία από τις πιο απόρρητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Σύμφωνα με τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες πριν από δύο δεκαετίες η Τεχεράνη έκανε εκεί δοκιμές σχετικές με την πυροδότηση πυρηνικών βομβών.

Το Ινστιτούτο για την Επιστήμη και τη Διεθνή Ασφάλεια, αναλύοντας δορυφορικές εικόνες, αναφέρει ότι τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες το Ιράν «θάβει» με χώμα τη νέα εγκατάσταση Taleghan 2 στο συγκρότημα Parchin. Η εγκατάσταση είναι υπό κατασκευή από τον Μάιο του 2025. Δορυφορικές φωτογραφίες από τις 5 Φεβρουαρίου 2026 δείχνουν χώμα να προστίθεται πάνω από την τσιμεντένια σαρκοφάγο. Στις 13 Φεβρουαρίου, μεγάλο τμήμα της εγκατάστασης είναι καλυμμένο με χώμα.

«Η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων έχει τα οφέλη της», σχολίασε σε ανάρτηση ο ιδρυτής του Ινστιτούτου για την Επιστήμη και τη Διεθνή Ασφάλεια, Ντέιβιντ Όλμπραϊτ, κάνοντας αναφορά στη νέα έκθεση. Η εγκατάσταση Taleghan 2 «μπορεί σύντομα να γίνει εντελώς μη αναγνωρίσιμο καταφύγιο, παρέχοντας σημαντική προστασία από αεροπορικές επιθέσεις», συμπλήρωσε.

Το συγκρότημα του Ισφαχάν είναι ένα από τα τρία ιρανικά εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ τον Ιούνιο. Εκτός από τις εγκαταστάσεις, που είναι μέρος του κύκλου πυρηνικών καυσίμων, περιλαμβάνει υπόγειο τμήμα όπου, σύμφωνα με διπλωμάτες, είναι αποθηκευμένο μεγάλο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Δορυφορικές εικόνες από τα τέλη Ιανουαρίου δείχνουν νέες προσπάθειες να θαφτούν δύο είσοδοι τούνελ, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου για την Επιστήμη και τη Διεθνή Ασφάλεια στις 29 Ιανουαρίου. Σε νέα ενημέρωση στις 9 Φεβρουαρίου, το Ινστιτούτο ανέφερε ότι τρίτη είσοδος επίσης επιχωματώθηκε. Κάτι που σημαίνει ότι πλέον όλοι οι είσοδοι στο συγκρότημα των σηράγγων ήταν πλέον «εντελώς θαμμένες». Στις 9 Φεβρουαρίου το Ινστιτούτο ανέφερε ότι «η επιχωμάτωση των εισόδων των τούνελ θα μπορούσε να μετριάσει μια πιθανή αεροπορική επιδρομή, ενώ επίσης θα δυσκόλευε την πρόσβαση από το έδαφος σε μια έφοδο ειδικών δυνάμεων, για την κατάσχεση ή την καταστροφή οποιουδήποτε ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού» μπορεί να φυλάσσεται εκεί.

Εξάλλου, σύμφωνα με το Ινστιτούτο, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες να ενισχυθούν αμυντικά δύο είσοδοι σε συγκρότημα τούνελ κάτω από βουνό, περίπου 2 χιλιόμετρα από το Νατάνζ, εκεί όπου βρίσκονται τα άλλα δύο εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν.

Οι εικόνες δείχνουν «συνεχιζόμενη δραστηριότητα σε όλο το συγκρότημα που σχετίζεται με αυτή την προσπάθεια» και περιλαμβάνει την κίνηση πολλών οχημάτων, ανάμεσά τους φορτηγά, μπετονιέρες και άλλο βαρύ εξοπλισμό.

Περίπου 10 χιλιόμετρα νότια του Σιράζ είναι μία από τις 25 βάσεις με δυνατότητα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς, σύμφωνα με το ισραηλινό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης Alma. Το Alma εκτίμησε ότι η εγκατάσταση είχε υποστεί ελαφρές, υπέργειες ζημιές, στον περσινό πόλεμο.

Σύγκριση φωτογραφιών που ελήφθησαν στις 3 Ιουλίου 2025 και στις 30 Ιανουαρίου δείχνουν προσπάθειες ανακατασκευής και εκκαθάρισης στην κύρια μονάδα logistics και πιθανόν το κέντρο διοίκησης της βάσης. «Το βασικό συμπέρασμα είναι πως το συγκρότημα δεν έχει επανέλθει ακόμα στην πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα που είχε πριν τις αεροπορικές επιδρομές», δήλωσε ο Γουίλιαμ Γκούνχιντ, αναλυτής της Contested Ground.

Περίπου 40 χλμ. βόρεια της Κομ, η πυραυλική βάση υπέστη μέτριες υπέργειες ζημιές, σύμφωνα με το Alma. Σύγκριση φωτογραφιών που ελήφθησαν στις 16 Ιουλίου 2025 και την 1η Φεβρουαρίου δείχνουν μια νέα οροφή στο κατεστραμμένο κτίριο. Οι επισκευές της οροφής φαίνεται να ξεκίνησαν στις 17 Νοεμβρίου και πιθανότατα ολοκληρώθηκαν έπειτα από 10 ημέρες, σύμφωνα με τον Γκούντχιντ.

