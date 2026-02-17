«Καταλήξαμε σε ορισμένες συμφωνίες και σε ορισμένες βασικές αρχές», δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στη Γενεύη αλλά διευκρίνισε πως αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε σύντομα σε συμφωνία.

Εντός δύο εβδομάδων αναμένεται να υποβάλει το Ιράν λεπτομερείς προτάσεις για τα πυρηνικά, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στη Γενεύη με την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να περιγράψει λεπτομερώς τις συζητήσεις, που έγιναν.

«Οι Ιρανοί δήλωσαν ότι θα επανέλθουν τις επόμενες δύο εβδομάδες με λεπτομερείς προτάσεις για να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα ανοιχτά ζητήματα στις θέσεις μας», δήλωσε στο Reuters, ο αξιωματούχος σημειώνοντας πως η ιρανική πλευρά θα υποβάλει λεπτομερείς προτάσεις μέσα σε αυτό το διάστημα προκειμένου να καλύψει τα κενά, που υπάρχουν στις πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Αραγτσί: Καταλήξαμε σε ορισμένες συμφωνίες και ορισμένες βασικές αρχές

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον κατέληξαν σε συμφωνία επί των βασικών αρχών κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της Γενεύης δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας μετά τη λήξη του δεύτερου γύρου των έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη.

Οι συνομιλίες διήρκησαν 4 ώρες με το Ομάν να ενεργεί ως μεσολαβητής, ανταλλάσσοντας μηνύματα που δεν έχουν σταματήσει από τον πρώτο γύρο αυτής της φάσης συνομιλιών, η οποία ξεκίνησε στις 6 Φεβρουαρίου.

«Υπήρξαν καλές εξελίξεις σε σύγκριση με τον προηγούμενο γύρο», είπε ο Αμπάς Αραγτσί. «Τα δύο μέρη θα εργαστούν πάνω σε πιθανά έγγραφα συμφωνίας και θα τα ανταλλάξουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε σύντομα σε συμφωνία, αλλά ο δρόμος (για συμφωνία) έχει ξεκινήσει» τόνισε.

«Μπορώ να πω ότι σε σύγκριση με τον τελευταίο γύρο είχαμε πολύ σοβαρές συζητήσεις και υπήρξε μια εποικοδομητική ατμόσφαιρα όπου ανταλλάξαμε τις απόψεις μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη. «Αυτές οι ιδέες συζητήθηκαν και καταλήξαμε σε ορισμένες συμφωνίες και σε ορισμένες βασικές αρχές. Και με βάση αυτές τις αρχές, τελικά θα συντάξουμε ένα έγγραφο» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Τόνισε ακόμα πως έχει ανοίξει ένα «νέο παράθυρο ευκαιρίας» και ότι ελπίζει ότι οι συζητήσεις θα οδηγήσουν σε μια «βιώσιμη» λύση που θα διασφάλιζε την πλήρη αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων του Ιράν.

Σαφή τα επόμενα βήματα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι χρειάζεται ακόμα να γίνει πολλή δουλειά, αλλά το Ιράν και οι ΗΠΑ φεύγουν με «σαφή επόμενα βήματα».

Τη στιγμή που ξεκίνησαν οι συνομιλίες στη Γενεύη, τα ιρανικά κρατικά Μέσα ανέφεραν ότι το Ιράν θα κλείσει προσωρινά μέρος του Στενού του Ορμούζ, μιας ζωτικής παγκόσμιας οδού εφοδιασμού με πετρέλαιο, για «λόγους ασφαλείας», ενώ οι επίλεκτοι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεξάγουν στρατιωτικές ασκήσεις εκεί με πραγματικά πυρά.

Η Τεχεράνη έχει απειλήσει στο παρελθόν να κλείσει το στενό για την εμπορική ναυτιλία εάν δεχθεί επίθεση, μια κίνηση που θα διέλυε το 1/5 των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και θα εκτόξευε τις τιμές του αργού πετρελαίου στα ύψη.

«Η υποχώρηση στις απαιτήσεις των ΗΠΑ θα μπορούσε να φέρει άρση των κυρώσεων που θα χρειαζόταν απεγνωσμένα το καθεστώς του Ιράν για να σταθεροποιήσει και να χρηματοδοτήσει τον κατασταλτικό του μηχανισμό», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP, ο Ali Fathollah-Nejad, διευθυντής του Κέντρου για τη Μέση Ανατολή και την Παγκόσμια Τάξη στο Βερολίνο.

«Ωστόσο, τυχόν σημαντικές παραχωρήσεις στα ζητήματα των πυρηνικών, των βαλλιστικών πυραύλων και των περιφερειακών πληρεξουσίων θα υπονόμευαν σε μεγάλο βαθμό την ιδεολογική και στρατιωτική του θέση».

Τι θέλουν ΗΠΑ και Ιράν

Προηγούμενες συνομιλίες στο Κάιρο σχετικά με τα πρωτόκολλα Ιράν - ΔΟΑΕ που θα επέτρεπαν στην ΔΟΑΕ πλήρη πρόσβαση σε τρεις κύριες πυρηνικά βομβαρδισμένες εγκαταστάσεις απέτυχαν. Ένας μικρός αριθμός επιθεωρητών της ΔΟΑΕ εξακολουθεί να εργάζεται στο Ιράν, αλλά δεν έχουν λεπτομερή γνώση της ζημιάς που προκλήθηκε από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ ή πόσες φυγοκεντρητές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εκ νέου άμεσα. Η διαδικασία «υποανάμειξης» ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, υποβάθμισής του από την κατηγορία όπλων, είναι μια αναγνωρισμένη τεχνολογία.

Το Ιράν επιδιώκει να επαναβεβαιώσει το δικαίωμά του να εμπλουτίζει ουράνιο εγχώρια, ακόμη και αν στην πράξη δεν είναι σε θέση να το κάνει για αρετά χρόνια. Ο αναπληρωτής διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών για την οικονομική διπλωματία, Χαμίντ Γκανμπάρι, δήλωσε πως «για χάρη της βιωσιμότητας μιας συμφωνίας, είναι απαραίτητο οι ΗΠΑ να επωφεληθούν επίσης σε τομείς με υψηλές και γρήγορες οικονομικές αποδόσεις. Στις διαπραγματεύσεις περιλαμβάνονται κοινά συμφέροντα στα πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου, στις επενδύσεις σε ορυχεία, ακόμη και στις αγορές αεροσκαφών».

Πρόσθεσε πως η πυρηνική συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις δεν είχε εξασφαλίσει τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ. «Οι περιορισμένοι ή μπλοκαρισμένοι πόροι του Ιράν αποτελούν επίσης μέρος των διαπραγματεύσεων και η απελευθέρωσή τους πρέπει να υλοποιηθεί», σημείωσε.

Με πληροφορίες του AlJazeera/Reuters