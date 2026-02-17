Ο Τζέσε Τζάκσον, χαρισματικός κήρυκας που έγινε η ηγετική φωνή των Αφροαμερικανών μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός που είχε σημαντική απήχηση ως υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πάστορας Τζέσε Τζάκσον, εμβληματική μορφή στον αγώνα των ατομικών δικαιωμάτων, συνοδοιπόρος του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και δύο φορές υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, πέθανε σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

«Η ακλόνητη δέσμευσή του για την δικαιοσύνη, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα οδήγησαν στην διαμόρφωση ενός παγκόσμιου κινήματος για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο αιδεσιμότατος Τζέσε Τζάκσον πέθανε «σήμερα Τρίτη περιστοιχισμένος από την οικογένειά του», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Ως ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα, συμμετείχε με τον πάστορα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ στις διαδηλώσεις στη Σελμά της Αλαμπάμα και στο Μέμφις. Αργότερα ξεκίνησε δύο ιστορικές προεδρικές εκστρατείες.

Ο Τζάκσον είχε διαγνωστεί αρχικά με τη νόσο Πάρκινσον το 2015 και μετέπειτα έμαθε ότι είχε μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει την κίνηση.

Στο απόγειο της επιρροής του, ο Τζάκσον θεωρούταν ευρέως ο κορυφαίος υπερασπιστής των πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ, με συνεχή παρουσία μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Συμμετείχε σε διαδηλώσεις και πορείες σε όλη τη χώρα για τα πολιτικά δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Όταν ξεσπούσε κοινωνική αναταραχή - όπως μετά τη δολοφονία του Κινγκ το 1968 ή μετά τη θανατηφόρα αστυνομική βία κατά του 18χρονου Μάικλ Μπράουν στο Φέργκιουσον του Μιζούρι το 2014 - ζητούσε αυτοσυγκράτηση και μη βία.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, επεκτάθηκε πέρα από τις ΗΠΑ, ασχολούμενος με ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή, απελευθέρωση κρατουμένων και το κίνημα κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, ενώ συχνά εμφανιζόταν με προέδρους και ξένους ηγέτες.

Με ύψος 1,88 μ., δύναμη και χάρη αθλητή, ήταν επιβλητική παρουσία όπου κι αν βρισκόταν. Στην ομιλία του, ήταν συναρπαστικός.

Το ύφος του Τζάκσον, όπως και το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων, είχε ρίζες στις μαύρες εκκλησίες του Νότου.

Συγκινούσε του ακροατήριό του μέχρι δακρύων.

Το μήνυμά του προς τους Αφροαμερικανούς ήταν κυρίως «αυτοβοήθεια». «Διατηρήστε την ελπίδα ζωντανή», έλεγε. Ή, «Μπορεί να ζείτε σε φτωχογειτονιά, αλλά η φτωχογειτονιά δεν χρειάζεται να είναι μέσα σας». Ή, «Η ελευθερία δεν είναι δωρεάν».

Συνήθιζε να λέει:

«Είμαι κάποιος.

«Μπορεί να είμαι φτωχός, αλλά είμαι κάποιος.

«Μπορεί να μην είμαι σε πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας, αλλά είμαι κάποιος.

«Μπορεί να μην έχω εκπαίδευση, αλλά είμαι κάποιος.

«Μπορεί να είμαι στη φυλακή, αλλά είμαι κάποιος.

Ο Τζάκσον αντιμετώπισε και επικριτές. Μερικές φορές εκνεύριζε τον Κινγκ και είχε αντιπαραθέσεις με συνεργάτες του, οι οποίοι τον θεωρούσαν προκλητικά αυτοπροωθητικό.

Το 1984 διεκδίκησε την προεδρική υποψηφιότητα των Δημοκρατικών, προχωρώντας εκεί όπου κανένας κορυφαίος υπερασπιστής ολιτικών δικαιωμάτων δεν είχε φτάσει μέχρι τότε.

Παρά τις χαμηλές πιθανότητες νίκης, συγκέντρωσε πάνω από 3 εκατομμύρια ψήφους στις προκριματικές εκλογές, τερματίζοντας τρίτος.

Το 1988 επιχείρησε ξανά, καλύτερα οργανωμένος και χρηματοδοτημένος, κερδίζοντας περίπου 7 εκατομμύρια ψήφους, μεταξύ των οποίων το 12% των λευκών ψηφοφόρων.

Έφτασε πιο μακριά από κάθε Αφροαμερικανό στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ μέχρι εκείνη τη στιγμή, μια γενιά πριν ο Μπαράκ Ομπάμα κατακτήσει τον Λευκό Οίκο το 2008.

Με πληροφορίες από WP