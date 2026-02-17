Για 120 λεπτά, η ΕΡΤ3 θα μεταδίδει απευθείας συνδέσεις από πόλεις και χωριά της Ελλάδας.

Σε αποκριάτικους ρυθμούς κινείται το πρόγραμμα της ΕΡΤ3 την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 14:00. Συντονιστείτε στο τρίτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης και παρακολουθήστε σε απευθείας συνδέσεις τις μεγαλύτερες καρναβαλικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα.

Σε απευθείας σύνδεση με το Πατρινό και το Ξανθιώτικο Καρναβάλι και μέσα από το δίκτυο ανταποκριτών της ΕΡΤ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, η ΕΡΤ3 μεταδίδει παράλληλα τις δύο μεγάλες καρναβαλικές παρελάσεις, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό τον παλμό της κορύφωσης της μεγαλύτερης γιορτής της χώρας.

Ζωντανά από την Πάτρα

Συνδεόμαστε ζωντανά με την Πάτρα, όπου η Μεγάλη Παρέλαση ανοίγει με τη θριαμβευτική εμφάνιση του φετινού βασιλιά Καρνάβαλου, «Διόνυσου» — θεού της μέθης, της ευφορίας και της γιορτής. Το βασιλικό άρμα υποδέχεται τη Βασίλισσα του Καρναβαλιού 2026, Μαρίζα Φλωράτου κι ένας επιβλητικός, άνθινος Κύκνος, περιστοιχισμένος από φλαμίνγκο γίνεται σύμβολο της άνοιξης και της αναγέννησης που υπόσχεται η γιορτή.

Στη Μεγάλη Παρέλαση συμμετέχουν περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, ενώ 190 πληρώματα δίνουν τον παλμό με κέφι, φαντασία και σατιρική διάθεση. Χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού συρρέουν στην Πάτρα, επιβεβαιώνοντας πως το Πατρινό Καρναβάλι αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή νεολαίας στην Ευρώπη.

Ζωντανά από την Ξάνθη

Από τον νότο στον βορρά, η ΕΡΤ3 μεταφέρει το αποκριάτικο κλίμα και από την Ξάνθη, όπου κορυφώνονται οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2026,. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη δυτική είσοδο της πόλης, εκεί όπου ντόπιοι και περίπου 250.000 επισκέπτες δίνουν το πιο χαρούμενο ραντεβού της χρονιάς.

Η τελευταία και πιο λαμπερή πράξη της διοργάνωσης γράφεται με τον αποχαιρετισμό του βασιλιά Καρνάβαλου και το κλείσιμο του ματιού στο καρναβάλι που έρχεται. Γέλια, συγκινήσεις και ατελείωτο κέφι δημιουργούν μια πολύχρωμη ανάμνηση που μένει χαραγμένη στις καρδιές όλων. Μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές πλημμυρίζουν τους δρόμους ξεσηκώνοντας χιλιάδες θεατές σε μια φιέστα γεμάτη μουσική, σάτιρα και χαμόγελα.

120 λεπτά αποκριάτικης εμπειρίας

Για 120 λεπτά, η ΕΡΤ3 θα μεταδίδει απευθείας συνδέσεις από πόλεις και χωριά της Ελλάδας, παρουσιάζοντας ήθη, έθιμα, δρώμενα της Αποκριάς που αναδεικνύουν την κουλτούρα, τη ζωντάνια και το πνεύμα της κοινότητας.