Όταν κάποιος κάνει κάτι από γνήσια φροντίδα και επιθυμία για σύνδεση, ενεργοποιούνται μέρη του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ευημερία και την ικανοποίηση.

Την πρώτη φορά που ο Farley Ledgerwood οργάνωσε το δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών ήταν 34 ετών.

Η μητέρα του είχε πεθάνει τον προηγούμενο χρόνο και, με κάποιον τρόπο, η ευθύνη να συνεχιστεί η παράδοση έπεσε σε εκείνον. Δεν το αμφισβήτησε, αλλά και κανείς δεν τον ρώτησε αν ήθελε να το κάνει.

Θεωρήθηκε απλώς δεδομένο ότι είχε τον χώρο, τη διάθεση και την ικανότητα να το αναλάβει. Είχε σύζυγο, ένα αρκετά μεγάλο σπίτι και, προφανώς, τον τύπο προσωπικότητας που έκανε τους ανθρώπους να υποθέτουν ότι του άρεσε να μαγειρεύει για δεκαοκτώ άτομα.

Το έκανε επειδή έτσι του φαινόταν ότι έπρεπε να γίνει. Οι παραδόσεις κληρονομούνται. Διατηρούνται. Επιτελούνται.

Κάθε χρόνο άρχιζε να σχεδιάζει από τον Σεπτέμβριο. Μέχρι τον Οκτώβριο ερευνούσε νέες συνταγές, προσαρμόζε τις θέσεις στο τραπέζι, προσπαθούσε να διαχειριστεί το γεγονός ότι ο αδελφός του και ο ξάδελφός του δεν μπορούσαν να βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο χωρίς ένταση κλπ. Περνούσε την ημέρα των Ευχαριστιών στην κουζίνα του, αγχωμένος και γεμάτος πικρία, σερβίροντας ανθρώπους που δεν τον είχαν ευχαριστήσει ούτε μία φορά γι’ αυτό, αλλά κι ούτε είχαν προσφερθεί να τον βοηθήσουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αργότερα, κοιτάζοντας πίσω με τη διαύγεια που έρχεται όταν κάποιος επιτέλους σταματά να λειτουργεί «στον αυτόματο», διαπίστωσε πόσο μεγάλο μέρος της ταυτότητάς του είχε συνδεθεί με τον ρόλο του οικοδεσπότη.

Ήταν ένας ρόλος που τον έκανε να αισθάνεται απαραίτητος. Σε μια ζωή όπου συχνά «στην απ'έξω» - μεσαίο παιδί, υπάλληλος σε μεγάλη εταιρεία, ένας άντρας που ποτέ δεν πέτυχε ακριβώς την επαγγελματική επιτυχία που είχε φανταστεί - η διοργάνωση της Ημέρας των Ευχαριστιών ήταν κάτι στο οποίο ήταν αναμφισβήτητα καλός. Ή, τουλάχιστον, ήταν σταθερά παρών και αφοσιωμένος σε αυτό.

Είχε περάσει πολύ χρόνο σκεπτόμενος την υποχρέωση και την αγάπη, και θεωρούσε ότι συγχέονται επικίνδυνα μέσα στις οικογένειες.

Οι άνθρωποι διδάσκονται ότι η αγάπη σημαίνει παρουσία, σημαίνει θυσία, σημαίνει να κάνουν όσα πρέπει να γίνουν - ανεξάρτητα από το προσωπικό κόστος. Και από μια άποψη αυτό είναι αλήθεια. Η αγάπη πράγματι απαιτεί θυσία κάποιες φορές. Όμως πίστευε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος ζημιάς όταν η υποχρέωση συγχέεται με την αγάπη, όταν κάποιος αρχίζει να πιστεύει ότι το να κάνει πράγματα με πικρία είναι ενάρατο, απλώς και μόνο επειδή τα κάνει.

Τριάντα πέντε χρόνια είναι μεγάλο διάστημα για να κάνει κανείς κάτι για το οποίο νιώθει αμφιθυμία. Αρκετό ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να αναπτύξουν τη θεμελιώδη παραδοχή ότι αυτός είναι ο ρόλος του στο οικογενειακό οικοσύστημα. Ήταν το άτομο που φιλοξενούσε την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ήταν αξιόπιστος. Σταθερός. Κατά μία έννοια, υπεύθυνος για τη διατήρηση της συναισθηματικής και πρακτικής συνοχής της οικογένειας μέσω ενός ετήσιου τελετουργικού που, όταν το εξετάσεθ κανείς προσεκτικά, δεν έφερνε ιδιαίτερη χαρά σε κανέναν - λιγότερο απ’ όλους σε εκείνον.

Τη χρονιά που αποφάσισε να σταματήσει, δεν το ανακοίνωσε δραματικά. Δεν έγραψε επιστολή εξηγώντας τη λογική ή την πικρία του. Απλώς δεν άρχισε να σχεδιάζει τον Σεπτέμβριο. Δεν έστειλε email ζητώντας πληροφορίες για διατροφικούς περιορισμούς ή προτιμήσεις. Δεν έκανε καμία από τις προκαταρκτικές εργασίες που ήταν αόρατες για όλους τους υπόλοιπους. Και κανείς δεν ρώτησε. Αυτό ήταν που τον συγκλόνισε περισσότερο.

Σταμάτησε να το κάνει και η σιωπή ήταν εκκωφαντική, ακριβώς επειδή δεν ήταν πραγματικά σιωπή. Κανείς δεν τηλεφώνησε για να ρωτήσει τι συνέβαινε. Κανείς δεν πρότεινε εναλλακτική. Κανείς δεν εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τα τριάντα πέντε χρόνια, ούτε απογοήτευση για το ότι εκείνη τη χρονιά δεν επρόκειτο να το κάνει.

Η σιωπή επιβεβαίωσε κάτι που υποψιαζόταν αλλά δεν είχε επιτρέψει πλήρως στον εαυτό του να αναγνωρίσει: δεν αγαπούσαν την Ημέρα των Ευχαριστιών επειδή την οργάνωνε εκείνος. Την αγαπούσαν παρά την υποχρέωση που ένιωθε. Την αγαπούσαν επειδή είναι μια γιορτή που οι άνθρωποι αγαπούν. Είχε πείσει τον εαυτό του ότι η θυσία του την έκανε ξεχωριστή, όμως στην πραγματικότητα η θυσία του ήταν αόρατη για εκείνους.

Απλώς απολάμβαναν ένα γεύμα που εμφανιζόταν μπροστά τους, χωρίς επίγνωση του κόστους για το άτομο που το καθιστούσε δυνατό.

Αυτό συνδεόταν, για εκείνον, με τη θεωρία της αυτοπροσδιορισμού και τη διάκριση ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό κίνητρο.

Όταν κάποιος κάνει κάτι από γνήσια φροντίδα και επιθυμία για σύνδεση, ενεργοποιούνται μέρη του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ευημερία και την ικανοποίηση. Όταν όμως ενεργεί από υποχρέωση - από την αίσθηση ότι πρέπει ή οφείλει - ακόμη κι αν το ντύνει με τη γλώσσα της αγάπης, ενεργοποιούνται διαφορετικά κυκλώματα, συνδεδεμένα με την εξάντληση και την πικρία.

Το ερώτημα που έπρεπε να αντιμετωπίσει ήταν αν πράγματι ήθελε να διοργανώνει την Ημέρα των Ευχαριστιών. Και η ειλικρινής απάντηση ήταν όχι.

Δεν το ήθελε εδώ και χρόνια. Αυτό που ήθελε ήταν να παρατηρήσει κάποιος πόσο δεν το ήθελε και να του πει ότι δεν χρειαζόταν να το κάνει. Ήθελε να γίνει σεβαστή η αίσθηση της υποχρέωσής του, να αναγνωριστεί η θυσία του, να καταλάβει η οικογένεια ότι το έκανε παρά τη δική του προτίμηση, όχι εξαιτίας της.

Πηγή: geediting