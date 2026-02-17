Το Salto de Castro βρίσκεται στα σύνορα με την Πορτογαλία.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας Τζέισον Λι Μπέκγουιθ αγόρασε το εγκαταλελειμμένο χωριό Salto de Castro, γνωστό και ως Poblado de Castro, στην επαρχία Θαμόρα της Ισπανίας, καταβάλλοντας –σύμφωνα με πληροφορίες– 310.000 ευρώ.

Ο Μπέκγουιθ, ο οποίος δραστηριοποιείται ως μουσικός, ξενοδόχος και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας φιλοξενίας στην Καλιφόρνια, είδε στο ερειπωμένο χωριό μια μεγάλη επενδυτική αλλά και προσωπική πρόκληση, την οποία σκοπεύει να υλοποιήσει μαζί με τη σύζυγό του.

Το Salto de Castro βρίσκεται στα σύνορα με την Πορτογαλία, κατά μήκος του ποταμού Duero, στην περιοχή Arribes del Duero. Δημιουργήθηκε τις δεκαετίες του 1940 και 1950 από εταιρεία ηλεκτρισμού για να στεγάσει τους εργαζομένους που κατασκεύαζαν το κοντινό φράγμα και τις υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ο οικισμός διέθετε 44 κατοικίες, εκκλησία, σχολείο, μπαρ, ξενώνα, στρατώνα της πολιτοφυλακής, χώρους αναψυχής και δύο πισίνες. Μετά την ολοκλήρωση των έργων εγκαταλείφθηκε το 1989 και σταδιακά ερήμωσε, φτάνοντας μάλιστα να καταγραφεί σε λίστες μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Ο Μπέκγουιθ εντόπισε το χωριό μέσω διαδικτύου, το επισκέφθηκε και –όπως έχει δηλώσει– ένιωσε πως πρόκειται για μια απόφαση ζωής. Για να χρηματοδοτήσει την αγορά, πούλησε τον ξενώνα που διατηρούσε στην Καλιφόρνια και σχεδιάζει να μετακομίσει μόνιμα στην περιοχή ώστε να επιβλέπει ο ίδιος την ανακατασκευή.

Στόχος του είναι να μετατρέψει το Salto de Castro σε τουριστικό θέρετρο με έμφαση στη γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Τα σχέδιά του περιλαμβάνουν τη μετατροπή των κατοικιών σε βίλες και διαμερίσματα, τη δημιουργία ξενώνα για πεζοπόρους, καθώς και την ανάπτυξη εστιατορίου, μπαρ, αθλητικών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίου και σπα. Η εκκλησία προβλέπεται να αξιοποιηθεί ως πολυχώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ενώ σε βάθος χρόνου σχεδιάζεται και η δημιουργία αμπελώνα και οινοποιείου για την προώθηση του οινοτουρισμού.

Επιπλέον, εξετάζεται η διοργάνωση εκδηλώσεων όπως φεστιβάλ κινηματογράφου και κρασιού. Ο ίδιος εκτιμά ότι το έργο θα μπορούσε να δημιουργήσει δεκάδες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της περιοχής και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ερήμωσης της υπαίθρου, με πρόθεση τα κέρδη να επανεπενδύονται τοπικά. Φιλοδοξία του είναι οι πρώτες βασικές εγκαταστάσεις να λειτουργήσουν έως τα τέλη του 2026.

Το εγχείρημα αντλεί έμπνευση από παρόμοιες αναπλάσεις εγκαταλελειμμένων οικισμών στην Ισπανία. Παρότι οι τοπικές αρχές το αντιμετωπίζουν θετικά ως ευκαιρία ανάπτυξης, περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με πιθανές επιπτώσεις στο προστατευόμενο φυσικό τοπίο της περιοχής.