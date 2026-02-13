Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Βόλου λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι.

Φωτιά σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας στον Βόλο ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, με αποτέλεσμα δύο άτομα να μεταβούν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, το περιστατικό συνέβη σε πολυκατοικία επί της οδού Κρίτσκη με Μαγνήτων από μαγειρικό σκεύος που ήταν πάνω στο «μάτι» της κουζίνας και είχε ξεχαστεί. ετών. Αποτέλεσμα ήταν να φουντώσει ο απορροφητήρας, με έναν 44χρονο να αντιδρά ψύχραιμα και μαζί με άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας να παίρνουν κοινόχρηστους πυροσβεστήρες και να τους χρησιμοποιούν για να μην επεκταθεί περαιτέρω.

Στο διαμέρισμα διέμενε μία τριμελής οικογένεια, ο 44χρονος πατέρας, η 36χρονη μητέρα και ο γιος μόλις 3.5 ετών. Από τη φωτιά μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλειο νοσοκομείο ο 44χρονος πατέρας και το 3.5 χρονών παιδί, καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του καπνού.

Στο σημείο έφτασαν οκτώ πυροσβέστες με 4 οχήματα ι οποίοι έκαναν χρήση νερού και πυροσβεστικού αφρού, σβήνοντάς τη, χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις και απειλήσει και τους άλλους χώρους του σπιτιού.

Παράλληλα έγινε μερική εκκένωση της πολυκατοικίας από τους ενοίκους, ενώ κινητοποιήθηκε και κλιμακοφόρο της Πυροσβεστικής το οποίο όμως δεν χρειάστηκε να επέμβει και επέστρεψε στη βάση του. Ζημιές προκλήθηκαν στα ντουλάπια της κουζίνας και τον απορροφητήρα.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.