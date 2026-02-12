Το 3χρονο παιδί κατέληξε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας μετά από καρδιακή ανακοπή.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διατάχθηκε για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες κατέληξε το 3χρονο αγόρι στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία. Το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα δύσπνοιας και πυρετού και εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική για παρακολούθηση, καθώς οι γιατροί εκτίμησαν ότι έπασχε από αναπνευστική λοίμωξη. Ωστόσο, το πρωί της Τρίτης παρουσίασε αιφνίδια επιδείνωση και υπέστη καρδιακή ανακοπή. Παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Η διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, Δήμητρα Καλομοίρη εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια, αναφέροντας ότι «έγινε εισαγωγή στην Παιδιατρική Κλινική, όμως τη Τρίτη το πρωί κατέληξε», διευκρινίζοντας πως προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, καθώς αναμένεται το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcsgyqoo25l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ΕΔΕ θα εξετάσει ενδελεχώς όλα τα δεδομένα της νοσηλείας ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα. Παράλληλα, έχει διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί και το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη και θα εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την τραγική κατάληξη του 3χρονου παιδιού

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά ο άτυχος 3χρονος ήταν παιδί Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν μόνιμα στην περιοχή της Κυπαρισσίας. Ο πατέρας είναι υπήκοος Ουγγαρίας και η μητέρα υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου. Η οικογένεια κατοικεί τα τελευταία χρόνια στο Στασιό του Δήμου Τριφυλίας και έχει ακόμη ένα μεγαλύτερο παιδί, το οποίο φοιτά σε δημοτικό σχολείο της Κυπαρισσίας.

