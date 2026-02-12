Ποιος ή ποια από την Μπλε μπριγάδα θα αποχωρήσει οριστικά από το MasterChef 10;

Στο χθεσινό επεισόδιο MasterChef (Τετάρτη 11/2), στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας αφιερωμένης στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, οκτώ μέλη της Κόκκινης και οκτώ μέλη της Μπλε μπριγάδας επισκέφθηκαν, μαζί με τους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, την πανέμορφη Καρυά Αργολίδας.

Οι δύο μπριγάδες, βρέθηκαν αντιμέτωπες για δεύτερη φορά και κλήθηκαν να μαγειρέψουν για τους κατοίκους του χωριού, ανταποδίδοντας τη θερμή φιλοξενία τους.

Η Κόκκινη μπριγάδα κατάφερε να επικρατήσει με τα πιάτα που παρουσίασε και αναδείχθηκε νικήτρια της δοκιμασίας.

Απόψε, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, η ηττημένη Μπλε μπριγάδα έρχεται στην κουζίνα του MasterChef 10 για το συμβούλιο με τους τρεις chef κριτές, αλλά και για τη Δοκιμασία Αποχώρησης, με καλεσμένο chef τον Μιχάλη Χάσικο.

{https://www.youtube.com/watch?v=GWk-0mXbq2k}

Η Κόκκινη μπριγάδα, ως νικήτρια της εβδομάδας, παραμένει ασφαλής και δεν θα χάσει κάποιο μέλος της. Αντίθετα, ένα μέλος της Μπλε μπριγάδας θα αποχωρήσει οριστικά από το MasterChef 10.

Ο Παναγιώτης Καλημέρης και ο Μάριος Μπίγαλης φορούν, ήδη, τη μαύρη ποδιά, μετά και τη δοκιμασία του Mystery Box. Από την αποψινή ψηφοφορία θα προκύψει και ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση. Ο αρχηγός της Μπλε μπριγάδας, Γιώργος Αχλαδιώτης, θα κληθεί επίσης να λάβει μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση, η οποία θα επηρεάσει τις ισορροπίες στο εσωτερικό της ηττημένης μπριγάδας.

{https://www.youtube.com/watch?v=ES0DegmkHFk}

