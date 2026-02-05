Το MasterChef 2026 έχει έρθει πιο ανατρεπτικό και απαιτητικό από ποτέ.

Στο χθεσινό επεισόδιο του MasterChef, οι δύο μπριγάδες ήρθαν για πρώτη φορά αντιμέτωπες σε μία απαιτητική δοκιμασία αποχώρησης, ενώ παράλληλα αναγνώρισαν η μία την ύπαρξη της άλλης.

Η Μπλε μπριγάδα κατάφερε να επικρατήσει, προκαλώντας αναστάτωση στους κόκκινους, οι οποίοι λίγο αργότερα θα πρέπει να αποφασίσουν ποιοι συμπαίκτες θα βρεθούν στην επόμενη δοκιμασία.

Ο Χρήστος Μουσιάρης και η Ιωάννα Κοντοπούλου φορούν ήδη τη μαύρη ποδιά, ενώ ο αρχηγός της ομάδας, Πάνος, αποφάσισε να παραχωρήσει την ασυλία του στον Γιώργο, αποποιούμενος το προνόμιο για τον εαυτό του. Νωρίτερα, ο κριτής Σωτήρης Κοντιζάς εξήγησε τα πλεονεκτήματα του αρχηγού, δίνοντάς του τη δυνατότητα να μεταβιβάσει την ασυλία σε όποιον συμπαίκτη επιθυμούσε, μόνο για τη συγκεκριμένη δοκιμασία, κρατώντας την αρχηγία.

Το πλεονέκτημα φάνηκε να ικανοποιεί τον αρχηγό των κόκκινων αφού αμέσως μετά την ήττα της ομάδας του, είχε δηλώσει πως θα ήθελε να διαγωνιστεί και να παλέψει για τη θέση του.

Αν και όλοι οι συμπαίκτες του ήταν υπέρ του Πάνου, ο ίδιος πήρε τα εύσημα με όλη την ομάδα να αναφέρεται σε εκείνον με τα καλύτερα λόγια.

Παρά την υποστήριξη των συμπαικτών του προς τον Πάνο, εκείνος επέλεξε να τιμήσει τον Γιώργο, ο οποίος συγκινήθηκε όταν έμαθε ότι θα κρατήσει την ασυλία. Η κίνηση αυτή τον έκανε να δακρύσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=bEjrBD1NC4M}