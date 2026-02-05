«Έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω συναντήσεις στο εγγύς μέλλον» διαβεβαίωσε ο Ζελένσκι.

Ενδεχομένως και στις ΗΠΑ μπορεί να γίνει ο επόμενος γύρος των συνομιλιών με τη Ρωσία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι έχουν προγραμματιστεί «περαιτέρω συναντήσεις στο εγγύς μέλλον».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Ζελένσκι ανέφερε πως έλαβε «σήμερα, μια έκθεση από την ομάδα διαπραγμάτευσης μετά από δύο ημέρες συναντήσεων και συνομιλιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την αμερικανική πλευρά και με τη ρωσική πλευρά. Αναμένω από την ομάδα στο Κίεβο μια πλήρη έκθεση αυτοπροσώπως, καθώς πολλές πτυχές δεν μπορούν να συζητηθούν σωστά τηλεφωνικά».

Πρόσθεσε πως το μόνο που μπορεί να πει με σιγουριά «είναι ότι έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω συναντήσεις στο εγγύς μέλλον, πιθανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε έτοιμοι για όλες τις εφαρμόσιμες μορφές, που μπορούν πραγματικά να φέρουν την ειρήνη πιο κοντά και να την καταστήσουν αξιόπιστη, διαρκή και τέτοια που να στερούν από τη Ρωσία οποιαδήποτε όρεξη να συνεχίσει τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι επανέλαβε πως «είναι ζωτικής σημασίας αυτός ο πόλεμος να τελειώσει με τρόπο, που να μην αφήνει τη Ρωσία χωρίς καμία συνέπειες για την επιθετικότητά της. Αυτή είναι μία από τις βασικές αρχές, που αποκαθιστούν και εγγυώνται την πραγματική ασφάλεια. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες που μας στηρίζουν σε αυτό».

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2019484431602311644}