Στα 4,7 δισ. ευρώ τα κέρδη των τεσσάρων συστημικών - Πάνω από 2,5 δισ. θα μοιραστούν στους μετόχους - Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Την ημέρα που ο Άρειος Πάγος καλείται να αποφασίσει για τους τόκους των δανείων Κατσέλη τα επίσημα στοιχεία δείχνουν τα κέρδη ρεκόρ των τραπεζών και το πολύ μεγάλο μέρος αυτών που θα μοιραστούν στους μετόχους. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη»:

Την ώρα που ο λαός πνίγεται από τα ληστρικά επιτόκια, τις τραπεζικές προμήθειες και τις κατασχέσεις κατοικιών, τα χρέη και τη φοροληστεία, στην άλλη όψη της ίδιας εικόνας οι τέσσερις μεγαλύτεροι εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι ετοιμάζονται να ανακοινώσουν νέο ρεκόρ κερδοφορίας για το 2025, με τα καθαρά κέρδη να αγγίζουν τα 4,7 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τα 4,3 δισ. ευρώ του 2024.

Τα τεράστια αυτά κέρδη, που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα επιτοκιακά έσοδα (8,1 δισ. ευρώ), τις προμήθειες (2,3 δισ. ευρώ) και τα χρηματοοικονομικά έσοδα (350 εκατ. ευρώ), κατά το μεγαλύτερο μέρος τους θα κατευθυνθούν στις τσέπες των μεγαλομετόχων. Τα προς διανομή μερίσματα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2,5 δισ. ευρώ, με τις τράπεζες να δεσμεύονται για διανομή από 50% έως και πάνω από 60% των κερδών τους.

Η αύξηση των μερισμάτων είναι κατακόρυφη: Από 873 εκατ. ευρώ το 2023 και 1,9 δισ. ευρώ το 2024, φτάνουν πλέον τα 2,5 δισ. ευρώ - αύξηση 50% μέσα σε έναν χρόνο. Μόνο από τα προμερίσματα που χορηγήθηκαν πριν κλείσει το 2025 οι τράπεζες μοίρασαν στους μετόχους 572,8 εκατ. ευρώ και, με βάση τις εκτιμήσεις για την κερδοφορία και το ύψος του ποσοστού ανταμοιβής από τα κέρδη της χρήσης του 2025, τα μερίσματα αναμένεται να προσεγγίσουν τα 2,3 δισ. ευρώ.

Η μέση μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 4,3%, με τον κλάδο να κινείται στο 51% ανταμοιβής επί των καθαρών κερδών, χωρίς να υπολογίζονται οι αγορές ιδίων μετοχών που ενισχύουν περαιτέρω την απόδοση των μετόχων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα για την κάθε τράπεζα:

Eurobank: Κέρδη 1,4 δισ. ευρώ, σταθερά σε σχέση με το 2024, με διανομή άνω του 50%.

Κέρδη σταθερά σε σχέση με το 2024, με διανομή άνω του 50%. Εθνική Τράπεζα : Κέρδη 1,3 δισ. ευρώ (από 1,1 δισ. το 2024), με πρόβλεψη διανομής 60% επί των κερδών και ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης. Έχει διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα 200 εκατ. ευρώ. Βρίσκεται στην τελική ευθεία για ανακοίνωση συμφωνίας στον ασφαλιστικό κλάδο.

: Κέρδη (από 1,1 δισ. το 2024), με πρόβλεψη διανομής 60% επί των κερδών και ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης. Έχει διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα 200 εκατ. ευρώ. Βρίσκεται στην τελική ευθεία για ανακοίνωση συμφωνίας στον ασφαλιστικό κλάδο. Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 1,1 δισ. ευρώ (από 1,06 δισ. το 2024), με δέσμευση διανομής 50%. Έχει προχωρήσει σε επαναγορά μετοχών 100 εκατ. ευρώ. Στις 5 Μάρτη θα ανακοινώσει νέο επιχειρησιακό πλάνο τριετίας, που περιλαμβάνει την πλήρη ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Κέρδη (από 1,06 δισ. το 2024), με δέσμευση διανομής 50%. Έχει προχωρήσει σε επαναγορά μετοχών 100 εκατ. ευρώ. Στις 5 Μάρτη θα ανακοινώσει νέο επιχειρησιακό πλάνο τριετίας, που περιλαμβάνει την πλήρη ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Alpha Bank: Καθαρά κέρδη άνω των 900 εκατ. ευρώ (από 654 εκατ. το 2024), με διανομή περίπου 450 εκατ. ευρώ. Έχει ήδη διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα 111 εκατ. ευρώ.

Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων θα γίνουν την τελευταία βδομάδα του Φλεβάρη: Eurobank και Πειραιώς στις 26 Φλεβάρη, Alpha Bank και πιθανώς Εθνική Τράπεζα στις 27 Φλεβάρη. Με τα κέρδη να αγγίζουν τα 5 δισ. ευρώ, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες ετοιμάζουν τα νέα επιχειρησιακά τους σχέδια για την τριετία 2026 - 2028, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας και ακόμα υψηλότερες διανομές μερισμάτων, σχέδια που περνάνε μέσα από την παραπέρα επίθεση στο λαϊκό εισόδημα, το πογκρόμ στις λαϊκές κατοικίες και τη δημιουργία μιας νέας γενιάς καταχρεωμένων, με βάση και τα κυβερνητικά σχέδια για τη στέγη, όπως και τη ληστεία των αποταμιεύσεων που σχεδιάζει η ΕΕ για να ριχτούν στην πολεμική οικονομία.