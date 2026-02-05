Ποια είναι η πραγματική εικόνα.

Μέσα σε ένα θολό κλίμα προετοιμάζεται η συνάντηση Κ. Μητσοτάκη - Τ. Ερντογάν την επόμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον για την κοινή γνώμη που ακούει τον πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει «θετική» την δήλωση Φιντάν, τον Ν. Δένδια να απασφαλίζει εναντίον της Τουρκίας από την Ουάσιγκτον και τον Αντώνη Σαμαρά να λέει απερίφραστα «όχι» στο συγκεκριμένο ραντεβού και να εξαπολύει ευθεία επίθεση στον Κ. Μητσοτάκη.

Με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας να εκφράζουν την ίδια κυβέρνηση και τον διαγραμμένο πρώην πρωθυπουργό να εκφράζει θεωρητικά την ίδια παράταξη..

Και όλα αυτά με την Τουρκία να δείχνει τα δόντια της μέχρι τις παραμονές του ραντεβού. Είτε με την επ’ αόριστο Navtex στο Αιγαίο είτε με την προκλητική Notam που εξέδωσε χθες -μετά το τραγικό δυστύχημα στη Χίο με 14 νεκρούς μετανάστες- υποστηρίζοντας ότι είναι δική της υπόθεση η διάσωση των μεταναστών ένα μίλι έξω από την Χίο!

Μία παράταξη δύο γραμμές στα εθνικά

Τι ακριβώς συμβαίνει με την στρατηγική της Ελλάδας σε σχέση με την Τουρκία;

Η αβίαστη απάντηση είναι ότι στο κυβερνών κόμμα υπάρχουν τουλάχιστον δύο γραμμές. Εκ διαμέτρου αντίθετες.

Η μετριοπαθής αντίληψη του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών που δεν θέλουν επουδενί να ρίξουν λάδι στην φωτιά των ελληνοτουρκικών σχέσεων προτάσσοντας τον ρεαλισμό και το ρευστό διεθνές περιβάλλον.

Και η σκληρή άποψη του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή που θεωρούν λάθος την «γραμμή των ήρεμων νερών» την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν δεν απομακρύνεται ούτε σπιθαμή από το δόγμα της «γαλάζιας Πατρίδας» αμφισβητώντας άλλοτε την κυριαρχία και άλλοτε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να «παντρέψουν» ή να υποβαθμίσουν αυτές τις θεμελιώδεις διαφορές ή τα πρόσωπα που τις εκφράζουν στον δρόμο προς τις εκλογές το μόνο που κάνουν είναι να προκαλούν περαιτέρω σύγχυση στο εκλογικό κοινό που αντιλαμβάνεται ότι η Ν.Δ. είναι διχασμένη.

Μια «λειτουργική σχέση» με την Τουρκία επιδιώκει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση είναι φανερό ότι δεν είναι έτοιμη να μπει μέχρι την λήξη της τετραετίας στα βαθιά νερά μίας συμφωνίας με την Τουρκία για ακανθώδη ζητήματα που αφορούν την υφαλοκριπίδα και την ΑΟΖ που συνδέονται με έναν τρόπο και με τα χωρικά ύδατα έστω κι αν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της Ελλάδας.

Όμως «φλερτάρει» με την ιδέα να βρει κάποια στιγμή κοινό σημείο συζήτησης. Εάν και εφόσον ωριμάσουν οι συνθήκες. Πρώτον, για να σταματήσει η εχθροπάθεια μεταξύ των δύο χωρών. Δεύτερον, για να μην υπάρξει τρίτος που θα θελήσει να λύσει το ζήτημα – βλέπε Ντόναλντ Τραμπ- ενδεχομένως με πολύ δυσμενείς όρους για την Ελλάδα.

Ο διμερής διάλογος

Αυτός είναι και ο λόγος που διαρκώς η Αθήνα τονίζει ότι δεν θέλει την επιδιαιτησία των ΗΠΑ στον διάλογο με την Τουρκία. Και κάνει λόγο για διμερή διάλογο προκαλώντας την αντίδραση αρκετών που βλέπουν πίσω από τον «διμερή διάλογο» διάθεση αποστασιοποίησης από την πάγια θέση της χώρας για προσφυγή στην Χάγη.

«Όποιος λέει κάτι τέτοιο είναι άσχετος. Ακόμη και η Χάγη προϋποθέτει διμερή διάλογο και από κοινού υπογραφή συνυποσχετικού» σχολιάζει ανώτερη κυβερνητική που εκτιμά ότι ο λαϊκισμός στα εθνικά θέματα περισσεύει στην πολιτική σκηνή.

Γεγονός είναι ότι η κυβέρνηση δεν βλέπει «δράκους» πίσω από τις επαναλαμβανόμενες προκλήσεις της Άγκυρας. Θεωρεί ότι η Τουρκία παραμένει χρόνια τώρα σταθερή στις αναθεωρητικές θέσεις της και με αυτό το δεδομένο προτιμά να συνομιλεί μαζί της διεκδικώντας ηρεμία και μία «λειτουργική σχέση» σε ένα ασταθές περιβάλλον.

Το πραγματικό κλίμα πριν από την συνάντηση

Και αν τα Μέσα δίνουν έναν τόνο δραματικότητας στην επικείμενη συνάντηση, η πραγματικότητα φαίνεται να είναι λίγο διαφορετική. Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού στην τελευταία του συνέντευξη στον ΣΚΑΙ έγιναν θετικά αποδεκτές από τον Τουρκικό Τύπο ο οποίος εξάλλου δεν δίνει συγκρουσιακό τόνο στο ραντεβού Μητσοτάκη- Ερντογάν.

Τι είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός; Ότι η τελευταία δήλωση Φιντάν είναι προς την σωστή κατεύθυνση επειδή ο Τούρκος υπ. Εξωτερικών έδειξε διάθεση περιορισμού των τουρκικών διεκδικήσεων. Ο Κ. Μητσοτάκης επίσης στην αναφορά του για το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12νμ φρόντισε να προσθέσει και το δικαίωμα στην «ελεύθερη ναυσιπλοΐα».

Ν. Δένδιας: «Προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα»

Εκ διαμέτρου αντίθετη ήταν η εικόνα που έδωσε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Ν. Δένδιας από την Αμερική.

«Το ότι είμαι αισιόδοξος δεν σημαίνει ότι είμαι και ανόητος. Μπορώ να καταλάβω ότι κάτι δεν πάει καλά. Το βλέπουν ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση, οι Υπουργοί, τα κόμματα της Βουλής. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο και να ελπίζουμε για το καλύτερο» είπε και έφερε ως παράδειγμα με καυστικό τρόπο τις παράλογες αξιώσεις της Τουρκίας για την Κρήτη.

«Στην περίπτωση της Κρήτης, όπου σύμφωνα με τον τουρκικό τρόπο «ερμηνείας» του Διεθνούς Δικαίου – γιατί το Διεθνές Δίκαιο δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύεται με τέτοιον τρόπο ακόμα και αν είναι κανείς μεθυσμένος- η Κρήτη λοιπόν έχει μόνο χωρικά ύδατα 6 ν.μ.! Πώς μπορεί να γίνει συζήτηση όταν υπάρχει τέτοια προσέγγιση;» ανέφερε στο Φόρουμ των Δελφών και για να μην αφήσει περιθώρια να πει κάποιος ότι είναι εκτός γραμμής πρόσθεσε: « Και, παρόλα αυτά, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης και η προσωπική μου θέση είναι να συνεχίσουμε τις συνομιλίες με την Τουρκία».

Αντ. Σαμαράς: «Το ταξίδι είναι λάθος»

Ενοχλημένος από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού εμφανίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ο οποίος ξεκάθαρα τάχθηκε κατά της συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν στις σημερινές συνθήκες.

«Είναι λογικό ο Φιντάν, ο υπουργός τους των Εξωτερικών, να μιλάει ευθέως ότι η Τουρκία έχει περιφερειακή ηγεμονία και να μιλάει για μια εφ’ όλης της ύλης διαπραγμάτευση στα ελληνοτουρκικά και εμείς να δηλώνουμε αισιόδοξοι και να λέει χθες άκουσα τον κ. Μητσοτάκη ότι «η δήλωση του Φιντάν ήταν ένα δειλό βήμα στη σωστή κατεύθυνση»; Τι εννοεί «σωστή κατεύθυνση»; Να το πω διαφορετικά, τι υπονοεί «στη σωστή κατεύθυνση»;

Κοιτάξτε, θα είμαι στο ερώτημά σας ξεκάθαρος: το ταξίδι αυτό, κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι ένα μεγάλο λάθος» είπε.