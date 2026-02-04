Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην εκκαθάριση μεγάλου όγκου συσσωρευμένων εκκρεμών αιτημάτων.

Εκρηκτική αύξηση κατέγραψαν το 2025 οι εγκρίσεις αδειών διαμονής μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα», την ώρα που ο αριθμός των νέων αιτήσεων ακολουθεί αντίθετη πορεία, καταγράφοντας αισθητή υποχώρηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι εγκρίσεις αυξήθηκαν κατά 95,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 8.879, έναντι 4.535 το 2024.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην εκκαθάριση μεγάλου όγκου συσσωρευμένων εκκρεμών αιτημάτων, τα οποία είχαν υποβληθεί τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι επενδυτές επιδίωκαν να προλάβουν τις αλλαγές στους όρους του προγράμματος και την αύξηση του ελάχιστου απαιτούμενου ύψους επένδυσης.

Την ίδια στιγμή, μετά την ολοκλήρωση των θεσμικών μεταβολών και την αύξηση του κατώτατου ορίου επένδυσης στις 800.000 ευρώ για την Αττική, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τα μεγάλα νησιά, ο ρυθμός υποβολής νέων αιτήσεων εμφανίζει έντονη κάμψη. Το 2025 καταγράφηκαν 6.978 αιτήσεις, μειωμένες κατά 25% σε σύγκριση με τις 9.289 του 2024. Ενδεικτική της αλλαγής τάσης είναι η εικόνα του Δεκεμβρίου, όταν οι αιτήσεις περιορίστηκαν σε 362, σημειώνοντας πτώση 68% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η απόκλιση μεταξύ εγκρίσεων και νέων αιτήσεων αποτυπώνει τη μεταβατική φάση στην οποία βρίσκεται το πρόγραμμα «χρυσή βίζα». Από τη μία πλευρά, οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στην εξέταση και έγκριση αιτημάτων που είχαν «παγώσει» λόγω των διαδοχικών αλλαγών στο πλαίσιο εφαρμογής. Από την άλλη, το αυξημένο κόστος εισόδου φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά για νέους επενδυτές, περιορίζοντας αισθητά τη ζήτηση για την υποβολή νέων αιτήσεων.

Συνολικά, από την έναρξη του προγράμματος έως σήμερα έχουν χορηγηθεί 27.786 άδειες διαμονής, εκ των οποίων οι 20.732 αφορούν αρχική χορήγηση και οι 7.054 ανανεώσεις. Παρά τη σημαντική άνοδο στις εγκρίσεις του 2025, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η δυναμική των νέων αιτήσεων έχει εξασθενήσει, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει την πορεία του προγράμματος τα επόμενα χρόνια.