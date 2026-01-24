Η καταβολή γίνεται με εξαμηνιαίο σύστημα, δηλαδή έξι διμηνιαίες δόσεις μέσα στο έτος.

Τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ για το 2026. Η καταβολή γίνεται με εξαμηνιαίο σύστημα, δηλαδή έξι διμηνιαίες δόσεις μέσα στο έτος.

Η πρώτη δόση για το δίμηνο Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2026 θα καταβληθεί στις 31 Μαρτίου 2026.

Το αναλυτικό πρόγραμμα καταβολών για το νέο έτος έχουν ως εξής:

Ιανουάριος – Φεβρουάριος: 31/03/2026

Μάρτιος – Απρίλιος: 29/05/2026

Μάιος – Ιούνιος: 31/07/2026

Ιούλιος – Αύγουστος: 30/09/2026

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος: 30/11/2026

Νοέμβριος – Δεκέμβριος: 21- 24/12/2026 και 29/1/2027.

Τα ποσά του επιδόματος διαφοροποιούνται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και τον αριθμό των παιδιών:

Κατηγορία Α: 70 ευρώ τον μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 140 ευρώ από το τρίτο και πάνω.

Κατηγορία Β: 42 ευρώ τον μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 84 ευρώ από το τρίτο και πάνω.

Κατηγορία Γ: 28 ευρώ τον μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 56 ευρώ από το τρίτο και πάνω.

Η εισοδηματική κατηγορία καθορίζεται βάσει του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που δηλώνεται στην εφορία. Το τελικό ποσό προκύπτει από τον συνδυασμό της κατηγορίας αυτής με τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος είναι η έγκαιρη επικαιροποίηση και ο έλεγχος των στοιχείων κάθε οικογένειας.

Το επίδομα παιδιού χορηγείται, κατόπιν αίτησης σε όσους διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια και τα εξαρτώμενα τέκνα τους βρίσκονται στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα οι Έλληνες πολίτες, οι Ομογενείς αλλοδαποί, οι πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, οι πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ε.Ο.Χ, οι πολίτες τρίτων χωρών ή απάτριδες που τους έχει χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας ή παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, απαιτείται να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια τα τελευταία 5 έτη πριν την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος. Oι πολίτες άλλων κρατών , πλην των παραπάνω περιπτώσεων απαιτείται να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια τα τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης Α21.

Η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελληνική Επικράτεια, αποδεικνύεται από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καθ’ έκαστο φορολογικό έτος, των ιδίων ή των συζύγων τους ή, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση, στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα τέκνα. Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) που έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή τους και όχι μεταγενέστερα.