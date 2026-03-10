Το τεχνικό ζήτημα επιλύθηκε στο voucher.gov.gr και πλέον οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν κανονικά .

Μετ΄εμποδίων εκκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο voucher.gov.gr για το voucher 750 ευρώ για το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων της ΔΥΠΑ. Λόγω τεχνικού προβλήματος, οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα εισόδου στην πλατφόρμα. Το πρόβλημα διαπιστώθηκε και κεντρικά με την ΔΥΠΑ να ανακοινώνει ότι η λειτουργία της πλατφόρμας αποκαταστάθηκε πλήρως.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, «ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα που παρατηρήθηκε προσωρινά κατά την έναρξη υποβολής αιτήσεων των ωφελούμενων στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ έχει αποκατασταθεί. Διαβεβαιώνουμε ότι για μια ακόμη φορά η ΔΥΠΑ θα διασφαλίσει επαρκή χρόνο για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων.»

Πώς γίνεται η υποβολή αίτησης για το voucher 750 ευρώ ΔΥΠΑ

Οι ενδιαφερομένοι που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση καλούνται να προβούν στην διαδικασία μέσω gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Αρχική / Εκπαίδευση /Κατάρτιση Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων /Εργαζόμενων για κατάρτιση σε προγράμματα για αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού.

Μέσω ΠΣ voucher