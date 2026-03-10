Προβλήματα καθιστούν αδύνατη την αίτηση.

Προσωρινά τεχνικά προβλήματα στο voucher.gov.gr για τις αιτήσεις που αφορούν το voucher 750 ευρώ για το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού οι τεχνικές ομάδες εργάζονται ήδη για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας.

Η ΔΥΠΑ θα διασφαλίσει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επαρκή χρόνο για την υποβολή της αίτησής τους χωρίς να θιγεί κανείς από τη σημερινή καθυστέρηση.

Θα υπάρξει νέα ενημέρωση σύντομα.

Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλεται αίτηση:

Μέσω gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή:

Αρχική / Εκπαίδευση /Κατάρτιση Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων /Εργαζόμενων για κατάρτιση σε προγράμματα για αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού

Μέσω ΠΣ voucher