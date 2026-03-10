Σε μία εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές.

Σε μία εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, αναφορικά με το timing της παγίδευσης με κατασκοπευτικό λογισμικό του τότε Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, υπογραμμίζοντας ότι «η εθνική ασφάλεια, η δικαιοσύνη και η νοημοσύνη δεν είναι επιτραπέζια παιχνίδια. Επειδή κάποιοι εξακολουθούν να τα αντιμετωπίζουν ως τέτοια, οφείλω να δημοσιοποιήσω κάτι για πρώτη φορά».

Σύμφωνα με την αποκάλυψη του Ζαχαρία Κεσσέ «ο Νίκος Δένδιας ως Υπουργός Εξωτερικών παγιδεύτηκε με κατασκοπευτικό λογισμικό predator στις 20.4.2021. Εκείνη την ημέρα συνόδευε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο σε επίσημη κοινή επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία», κατά τη διάρκεια της οποίας όπως προκύπτει από επίσημο δελτίο Τύπου που είχε εκδοθεί, υπεγράφη «συμφωνία για το καθεστώς παρουσίας ελληνικών ενόπλων δυνάμεων (Status of Forces Agreement) και συμφωνήθηκε η ανάπτυξη ελληνικής πυροβολαρχίας αντιαεροπορικού συστήματος Patriot για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών από τρομοκρατικές απειλές. Υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και η επίσκεψη χαρακτηρίστηκε ως μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας».

Ο ποινικολόγος κάνει λόγο για «ορισμό της κατασκοπείας, της παραβίασης των μυστικών της πολιτείας και της διαρροής κρατικών απόρρητων», υπενθυμίζοντας ότι «κρατικό απόρρητο θεωρείται οποιοδήποτε γεγονός, αντικείμενο ή πληροφορία, η πρόσβαση στα οποία είναι δυνατή σε ένα προσδιορισμένο κύκλο προσώπων και που χαρακτηρίζονται ως μυστικά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος προσβολής της εδαφικής ακεραιότητας, της αμυντικής ικανότητας, των διεθνών σχέσεων ή των οικονομικών συμφερόντων του ελληνικού κράτους και της διεθνούς ειρήνης (άρθρα 146-149 Ποινικού Κώδικα)».

Παράλληλα, υπενθυμίζει πως ο τότε «Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιώτοπουλος είναι κουμπάρος με τον Γ. Λαβράνο, ο οποίος καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης 126 ετών για την παγίδευση δεκάδων προσώπων μεταξύ των οποίων του Ν. Δένδια».

