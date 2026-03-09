Κίνηση με υψηλό συμβολισμό η σύντομη συνάντηση Μακρόν-Δένδια στα Χανιά.

Με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συναντήθηκε στην 115 Πτέρυγα Μάχης στα Χανιά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο Γάλλος πρόεδρος, κατά την επιστροφή του από την Κύπρο, προσγειώθηκε στα Χανιά προκειμένου να μεταβεί στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο πλέει ανοικτά της Κρήτης με κατεύθυνση την Κύπρο.

Κατά την άφιξή του στα Χανιά, Μακρόν και Δένδιας συναντήθηκαν, στέλνοντας σαφές μήνυμα σχετικά με την ισχυρή στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας-Γαλλίας σε μία τόσο κρίσιμη συγκυρία.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

«Υποδέχθηκα στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κατά την επιστροφή του από την Κύπρο θέλησε να επισκεφτεί το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που βρίσκεται ανοικτά της Κρήτης.

«Η παρουσία του Προέδρου Μακρόν σήμερα στην Κύπρο και την Κρήτη, καθώς και του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας - Γαλλίας, καθώς και το ισχυρό ενδιαφέρον της μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης της ΕΕ για την περιοχή» έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2031050637807362252}