Ανακοίνωση για την Τριμερή Συνάντηση Μακρόν-Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη στην Κύπρο εξέδωσε το ΚΚΕ.

Έντονη κριτική στη συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Γαλλίας έκανε το ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τις δηλώσεις περί προστασίας και αλληλεγγύης προς την Κύπρο κρύβεται η περαιτέρω εμπλοκή της ΕΕ στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, με στόχο την εξυπηρέτηση οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων.

Παράλληλα καταγγέλλεται η ενίσχυση στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως η αποστολή πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ επισημαίνεται ότι δεν έγινε αναφορά στην τουρκική κατοχή της Κύπρου. Το ΚΚΕ καλεί τέλος σε ενίσχυση των κινητοποιήσεων για απεμπλοκή της Ελλάδας από τις στρατιωτικές αποστολές, κλείσιμο των ξένων βάσεων και επιστροφή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από εμπόλεμες περιοχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Με πρόσχημα τη δήθεν προστασία του κυπριακού λαού η συνάντηση Μακρόν – Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στην Κύπρο σηματοδότησε την παραπέρα πολεμική εμπλοκή των τριών κρατών, και συνολικά της ΕΕ, στο μακελειό του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, με κύριο στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων.

Αυτό, άλλωστε, κρύβεται πίσω από τις κοινές δηλώσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αρμάδας πολεμικών πλοίων, στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα, στο όνομα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, δηλαδή της θωράκισης του Ισραήλ και της προστασίας των κερδών των εφοπλιστικών και άλλων ομίλων. Η στρατιωτική επιχείρηση, μάλιστα, που ανακοίνωσε ο Μακρόν για το πέρασμα από τα στενά του Ορμούζ εμπορικών πλοίων με τη συνοδεία πολεμικών θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των ναυτεργατών.

Όλα τα υπόλοιπα περί δήθεν «αλληλεγγύης» στον κυπριακό λαό είναι τουλάχιστον υποκριτικά, όταν μάλιστα ούτε ο Μακρόν ούτε ο Μητσοτάκης τόλμησαν να κάνουν την παραμικρή αναφορά στην τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Το ίδιο υποκριτικά είναι και τα περί «ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» στην Κύπρο, όταν η ίδια η ΕΕ διατηρεί και αναπτύσσει στρατηγικές σχέσεις με το τουρκικό κατοχικό κράτος και κράτη-μέλη της, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία κα, υλοποιούν σχέδιο πώλησης σύγχρονου οπλισμού στην Τουρκία πολλών δισ. ευρώ. Υποκριτική είναι και η αλληλεγγύη τους στο λαό του Λιβάνου καθώς δεν βρήκαν ούτε μια λέξη να πουν για τη σφαγή στον Λίβανο, εξαιτίας της στρατηγικής σχέσης που Γαλλία και Ελλάδα διατηρούν με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο δε Μητσοτάκης δεν έχασε την ευκαιρία να «παπαγαλίσει» για άλλη μια φορά τα άθλια προσχήματα της επέμβασης των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αναφερόμενος στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, την ίδια ώρα που η κυβέρνησή του ετοιμάζεται να ενταχθεί στην πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας. Έχει μάλιστα το θράσος να ονομάζει τις προσφυγικές ροές «ασύμμετρες απειλές», απ’ τις οποίες όπως λέει «πρέπει να αμυνθούμε» κρύβοντας ότι οι επεμβάσεις και οι πόλεμοι, που και η Ελλάδα συμμετέχει, δημιουργούν τα κύματα των προσφύγων.

Αυτές τις κρίσιμες ώρες που βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στον βρώμικο ιμπεριαλιστικό πόλεμο είναι ανάγκη να δυναμώσει η πάλη του λαού για να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις από τη Σούδα της Κρήτης, μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν πίσω όλες οι φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού και τα F-16 και κάθε ελληνικό πλοίο που βρίσκεται στην εμπόλεμη περιοχή.