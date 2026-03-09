Τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα θα φέρει η κομματική εκμετάλλευση των νέων οπλικών συστημάτων.

Αρχικά ήταν το ...ράντισμα των Rafale από ιερέα στη βάση της Ελευσίνας.

Εν συνεχεία στήθηκε ολόκληρο επικοινωνιακό σόου για την υποδοχή του «Κίμωνα», ακόμα και άφιξη του προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού με ελικόπτερα κατά την άφιξη της φρεγάτας.

Τώρα στη Λευκωσία στήνεται ένα νέο επικοινωνιακό με το Μακρόν, τον Χριστοδουλίδη και τον Μητσοτάκη.

Αυτό δεν είναι «μήνυμα προς τους αντιπάλους» καθώς η χώρα δεν συμμετέχει στην επίθεση κατά του Ιράν, όπως τουλάχιστον επιμένει η ελληνική κυβέρνηση. Ούτε είναι μήνυμα σε όσους επιβουλεύονται την ακεραιότητα της χώρας ή της Κύπρου. Έχετε δει άλλη χώρα που αγόρασε όπλα και κάνει όλα αυτά τα επικοινωνιακά τεχνάσματα;

Στόχος του σόου είναι να σταματήσει η ΝΔ τις διαρροές της από τα δεξιά της ή -εκ μέρους του Μακρόν- να υπογράψει η χώρα μας νέες συμφωνίες εξοπλιστικών προγραμμάτων με τη Γαλλία.

Αντιθέτως τα -έστω και προσεγμένα κομματικά- σόου αφαιρούν δύναμη από τη χώρα.

Διχάζουν τους πολίτες. Τουλάχιστον εκείνους που θεωρούν την ενότητα του λαού ως μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση όποιων εθνικών κινδύνων και απειλών.

Γι΄ αυτό, κατά τη γνώμη της στήλης, τα σόου για κομματική εκμετάλλευση των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να σταματήσουν. Αρκετά έχουν κοστίσει κατά το παρελθόν στη χώρα...