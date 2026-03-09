«Μεγάλη Εικόνα» - Δευτέρα 9 και Τρίτη 10 Μαρτίου στις 00:40.

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, με την κλιμάκωση των συγκρούσεων να πυροδοτεί παγκόσμια ανησυχία. Η Νίκη Λυμπεράκη και η «Μεγάλη Εικόνα» τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 00:40, στο MEGA, καταγράφουν όλα τα τελευταία γεγονότα, που δοκιμάζουν τη σταθερότητα στην περιοχή αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Η εκπομπή μεταφέρει τις νεότερες κινήσεις από το μέτωπο, εξετάζει την πιθανότητα διεύρυνσης της πολεμικής σύρραξης, τις αντιδράσεις των χωρών του Κόλπου που βρέθηκαν στο στόχαστρο της Τεχεράνης μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση και διερευνά τις προκλήσεις για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Με αναλύσεις από ειδικούς, ρεπορτάζ από το μέτωπο και συζητήσεις στο στούντιο, η «Μεγάλη Εικόνα» επιχειρεί να αποτυπώσει το μέγεθος της κρίσης, να φωτίσει τους στρατηγικούς στόχους ΗΠΑ και Ισραήλ και να καταγράψει όλους τους πιθανούς κινδύνους τόσο για την περιοχή, όσο και για την Ευρώπη.