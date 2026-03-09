Το «εκρηκτικό» δίδυμο παικτών που υποδέχονται σήμερα οι κριτές στην κουζίνα του MasterChef 10.

Απόψε, Δευτέρα 9 Μαρτίου, έντεκα μέλη της Μπλε μπριγάδας βρίσκονται στην κουζίνα του MasterChef 10 και ετοιμάζονται για τη δοκιμασία του Mystery Box, μετά την ήττα τους στην τελευταία Ομαδική Δοκιμασία και την αποχώρηση της Φιλιώς Φλυτζάνη.

Η Μπλε και η Κόκκινη μπριγάδα έχουν βρεθεί αντιμέτωπες πέντε φορές μέχρι τώρα, με το σκορ να είναι 3-2 υπέρ της Κόκκινης μπριγάδας. Αυτή η μαγειρική «σύγκρουση» θα συνεχιστεί μέχρι τη «μητέρα των μαχών» και την τελική επικράτηση της μίας μόνο μπριγάδας.

Από τη νικήτρια μπριγάδα θα προκύψει ο 2ος φιναλίστ που θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ και φυσικά ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10, που θα κερδίσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το χρηματικό έπαθλο συνολικά των 100.000 ευρώ!

Τα μέλη της Μπλε μπριγάδας θα μάθουν απόψε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η ένωση των δύο μπριγάδων. Από εκείνη τη στιγμή και μετά οι δύο μπριγάδες θα ζούνε μαζί κάτω από την ίδια στέγη και θα συγκρούονται μαγειρικά κάθε ημέρα.

Στη νέα εβδομάδα, που ξεκινά απόψε η θεματική είναι οι «Συνεργασίες» και τα μέλη της Μπλε μπριγάδας καλούνται να αποδείξουν πόσο καλά γνωρίζει ο ένας τον άλλον και πόσο αποτελεσματικά μπορούν να συνεργαστούν.

{https://www.youtube.com/watch?v=u5X7IJjK61c}

Στην αποψινή δοκιμασία η τύχη του κάθε παίκτη στον διαγωνισμό δεν βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά του χέρια. Κι αυτό γιατί θα μαγειρέψουν σε ζευγάρια και κάθε ζευγάρι θα πρέπει να ετοιμάσει ένα πιάτο. Από τους έντεκα θα σχηματιστούν τρεις μαγειρικές μονομαχίες. Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε δύο μονομαχίες μεταξύ ζευγαριών και μία μονομαχία στην οποία ένα μέλος της Μπλε μπριγάδας θα μαγειρέψει μόνο του εναντίον δύο παικτών.

Κάθε ζευγάρι θα έχει ένα πιάτο και κοινή μοίρα! Τα ζευγάρια που θα νικήσουν στις μονομαχίες θα παραμείνουν ασφαλή, ενώ τα ηττημένα θα βρεθούν αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της αποχώρησης.

Στο τέλος της βραδιάς θα προκύψουν δύο υποψήφιοι για αποχώρηση. Ο μόνος που είναι ασφαλής, ακόμη και αν ηττηθεί, είναι ο Γιώργος Αχλαδιώτης, καθώς ως αρχηγός προστατεύεται από την ασυλία του. Τα ζευγάρια των μονομαχιών θα τα ορίσει ο ίδιος.

Σε αυτή την εβδομάδα, που είναι αφιερωμένη στις συνεργασίες, καλεσμένοι των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι δύο παίκτες που άφησαν το δικό τους στίγμα στο MasterChef.

{https://www.youtube.com/watch?v=p1tLsjqpA4M}

Ένα δίδυμο που γνωρίζει πολύ καλά τις απαιτήσεις μιας δοκιμασίας, όπως η αποψινή και έχει αποδείξει ότι, όταν δύο διαφορετικές μαγειρικές φιλοσοφίες ενώνονται στην κουζίνα, μπορούν να εξελιχθούν σε αληθινή φιλία, ακόμα και αν ξεκινήσουν κάπως … εκρηκτικά, εξαιτίας ενός… κουλί!

Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τον Παντελή Βούρο και τον Χαράλαμπο Κοτσώνη από το MasterChef 3!

Ποιος θα κερδίσει απόψε το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ και ποιοι θα είναι στο τέλος της βραδιάς οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;