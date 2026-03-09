Όσα αποκάλυψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για το βίντεο που δημοσίευσε με τη Ρία Ελληνίδου.

Στο πλατό της εκπομπής «Το πρωινό», βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου όπου μοιράστηκε πληροφορίες για το ταξίδι του στην Ταϊλάνδη.

Ο γνωστός επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια της συζήτησης δεν θέλησε να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι βρέθηκε στο Πουκέτ με τη Ρία Ελληνίδου, ενώ αστειευόμενος δήλωσε πως τη συνάντησε εκεί τυχαία.

Παρ’ όλα αυτά, έδωσε τη δική του απάντηση σχετικά με το βιντεάκι λίγων δευτερολέπτων που δημοσιεύθηκε τονίζοντας πως αναρτήθηκε κατά λάθος.

Σε ό,τι αφορά τα έξοδα του ταξιδιού, δήλωσε: «Το ταξίδι το πλήρωσε η ζωή. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λες (σ.σ αν άνθισε ο έρωτάς τους εκεί). Ταιριάζουμε στα θέλω μας. Στην Μπανγκόκ και το Πουκέτ τρέχουν όλα πολύ γρήγορα. Στα νησάκια ήταν πολύ ωραία. Πηγαίναμε με αυτά τα μικρά αεροπλανάκια. Το Σαμούι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τα χρώματα εκεί είναι πάρα πολύ ωραία».

Σε δεύτερο χρόνο μιλώντας για το κοινό στιγμιότυπο με την Ρία Ελληνίδου, είπε χαρακτηριστικά πως δημοσιεύθηκε κατά λάθος και το αντιλήφθηκε όταν τον κάλεσαν από την εκπομπή «Το πρωινό»: «Έπαθα σοκ όταν είδα το βιντεάκια που ανεβάσαμε κατά λάθος με τη Ρία. Εγώ δεν ξέρω από TikTok και από αυτά, το έβαλα στην τσέπη μου και ανέβηκε μόνο του. Τη βρήκα τυχαία τη Ρία εκεί, έκανε διακοπές κι εκείνη εκεί…».

Τέλος, θέλησε να σχολιάσει την στάση που επιλέγει να κρατάει σχετικά με την δημοσιοποίηση της προσωπική του ζωής: «Έχει αλλάξει όλη μου η στάση και η κοσμοθεωρία σε αυτό το κομμάτι. Δεν μου πήγε πολύ καλά».

