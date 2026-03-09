Η αναφορά της παρουσιάστριας στον επικείμενο γάμο της.

Η Φαίη Σκορδά έκανε νέα αναφορά στον αέρα του «Buongiorno» για τον γάμο της.

«Από χαρά κάνουν κάποια σχόλια. Ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή του. Είμαι γενικά χαμηλών τόνων αυτό που ήμουν αυτό θα συνεχίσω να είμαι αλλά καταλαβαίνω και χαίρομαι με τη χαρά σας», είπε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy4llfiix7l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η παρουσιάστρια πριν λίγες ημέρες, με αφορμή εξώφυλλο περιοδικού, επιβεβαίωσε εμμέσως τα δημοσιεύματα που την θέλουν να παντρεύεται το καλοκαίρι, με τον σύντροφό της, τονίζοντας μάλιστα οτι πάντα είναι χαμηλών τόνων στα προσωπικά της και όταν έρθει η ώρα θα ειπωθούν όλα.