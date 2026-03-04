Η ίδια παραδέχτηκε οτι περιμένει την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να ανακοινωθούν κάποια πράγματα.

Έμμεσα θέση για τις φήμες που κυκλοφορούν οτι το καλοκαίρι θα παντρευτεί, πήρε η Φαίη Σκορδά. Η παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια παρουσίασης περιοδικού στο Buongiorno, στο οποίο είχε δώσει συνέντευξη, επιβεβαίωσε οτι θα ντυθεί νύφη στο πλευρό του επί χρόνια συντρόφου της.

«Τώρα τι αμηχανία είναι αυτή που θα ζήσουμε; Είσαι εξώφυλλο στο Hello. Θέλω να πω κάτι, εδώ υπάρχουν πολλές αποκλειστικές πληροφορίες. Μη σε φέρω σε αμηχανία. Πάντως αγαπητοί συνάδελφοι, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει πριν το καλοκαίρι, έτσι γράφει. Σε πολύ στενό κύκλο θα είναι. Υπάρχει περίπτωση να είναι μόνο οι μάρτυρες. Θα γίνει και ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουμε το ευτυχές γεγονός το καλοκαίρι» είπε ο Άρης Καβατζίκης, με τη Φαίη Σκορδά να έρχεται σε αμηχανία και να πηγαίνει στην αστρολόγο της εκπομπής, Βίκυ Παγιατάκη.

Εκεί ξεκίνησε ένας νέςος διάλογος που αφορούσε τον γάμο:

Φαίη Σκορδά.: Τι να κάνω κι εγώ; Χαμογελάω!

Βίκυ Παγιατάκη: Τι άλλο να κάνεις; Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο; Αυτό είναι διπλωματία. Δεν αποδέχεσαι τίποτα, δεν συμφωνείς με τίποτα…

Φαίη Σκορδά: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι να πω! Όταν θα έχω, θα το πω.

Βίκυ Παγιατάκη: Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Η αρμόδια να μιλήσει είσαι εσύ, όταν είναι θα μας πεις, αν είναι και εφόσον είναι.

Φαίη Σκορδά: Προφανώς για να γράφεται… Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι, το παίζω και δεν μιλάω… Απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα, αλλά εντάξει!

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgttfkjhl0g1?integrationId=40599y14juihe6ly}