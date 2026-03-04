Αποστάσεις πήρε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ από την ανάρτηση Πολάκη, τονίζοντας ότι θα πρέπει να κατεβάσει ο βουλευτής Χανίων.

Νέο κύκλο εσωκομματικής έντασης στην Κουμουνδούρου, αναμένεται να προκαλέσει το «μεγαλοπρεπές άδειασμα» που επεφύλαξε για τον Παύλο Πολάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, που αποδοκίμασε τα όσα ανέφερε σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ο Χανιώτης βουλευτής, για τον ξυλοδαρμό του CEO της Cepal, Θόδωρου Αθανασόπουλου.

Μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90.1», ο κ.Ζαχαριάδης πήρε σαφέστατες αποστάσεις από τον σύντροφο του, που με αφορμή τον ξυλοδαρμό, έγραψε «ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ!!!

Τα κορακια των φαντς έχουν φτασει τον κοσμο στα ορια του και θα δουμε αγρια πραγματα πλεον απο την απογνωση! CEPAL ,ειναι η εισπρακτικη της ALFA BANK και ο Αθανασοπουλος ο επικεφαλης ! Χρειάζεται πολιτική λύση τώρα .Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπώσει πρόταση για το ιδιωτικό χρέος .Ο Μητσοτάκης απλά κραταει το φανάρι στις Τράπεζες που είναι πίσω ΚΑΙ από τα φαντς και τους σέρβισερς!!! ΥΓ.Προφανως και οι ξυλοδαρμοι ΔΕΝ είναι λύση !».

Ο κ.Ζαχαριάδης σημείωσε πως «Είναι προφανές ότι δε συμφωνώ, ότι μία τέτοια άποψη δεν εντάσσεται σε καμία εκδοχή Αριστεράς και νομίζω ότι πρέπει να κατεβάσει αυτή την ανάρτηση. Είναι δύο χωριστά ζητήματα: Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με το ζήτημα των funds. Αλλά δεν αντιμετωπίζουμε τον ασύδοτο καπιταλισμό με τραμπουκισμό. Και τι θα γίνει; Θα δέρνουμε τα στελέχη των funds, τα στελέχη των τραπεζών, των εταιρειών ενέργειας, τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς; Και δεν είναι εξήγηση αυτό το οποίο γράφει στο τέλος ότι η βία δεν είναι δικαιολογία».

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε πως «Είναι άλλο το θέμα του ασύδοτου καπιταλισμού και ότι χρειάζεται κυβερνητική αλλαγή, γιατί με αυτή την κυβέρνηση δεν μπορούμε να έχουμε αλλαγή και έχουμε επίθεση των funds στα σπίτια των ανθρώπων, στην επιχειρηματικότητα, τους ξεζουμίζουν με την ακρίβεια.Είναι ένας κύκλος καρτελοποίησης της οικονομίας. Και προφανώς κανένα όργανο δεν άρχισε επειδή κακώς, κάκιστα και το καταδικάζουμε, κάποιοι αποφάσισαν -δεν ξέρω, αυτό θα το δείξει και η έρευνα- να προπηλακίζουν, να χτυπήσουν, να τραμπουκίζουν ένα golden boy».

Μάλιστα, επέμεινε πως θα πρέπει να κατεβάσει ο κ.Πολάκης την ανάρτηση του.