Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ο διευθύνων σύμβουλος της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, όπως επιβεβαιώνει με επίσημη ανακοίνωσή της η εταιρεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, λίγο αφότου ο κ. Αθανασόπουλος είχε αφήσει τα παιδιά του στο σχολείο, όταν δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα αγνώστων στοιχείων.

Η Cepal, σε ενημέρωσή της, αναφέρει ότι ο CEO του ομίλου είναι καλά στην υγεία του, ενώ επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή έχει τεθεί σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, η εταιρεία καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία.

Για λόγους σεβασμού της εξελισσόμενης διαδικασίας και της ιδιωτικότητας των εμπλεκομένων, η εταιρεία σημειώνει ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια αυτή τη χρονική στιγμή. Το περιστατικό διερευνάται από τις αρχές.