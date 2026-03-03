Η οργανική λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) διαμορφώθηκε στα 236,0 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,6%, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 226,1 εκατ. ευρώ.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της ElvalHalcor ανήλθαν το 2025 σε 3,61 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,1% σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται στους υψηλότερους όγκους πωλήσεων και στις αυξημένες τιμές των μετάλλων στο London Metal Exchange.

Η οργανική λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) διαμορφώθηκε στα 236,0 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,6%, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 226,1 εκατ. ευρώ. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το δυσμενές μίγμα πωλήσεων και οι περιορισμοί στη διαθεσιμότητα πρώτων υλών επηρέασαν τα περιθώρια κέρδους, χωρίς ωστόσο να ανατρέψουν τη συνολική εικόνα σταθερότητας.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εξέλιξη στο μέτωπο του δανεισμού, καθώς ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 38,1 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, στα 605,3 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή, σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα επιτόκια, οδήγησε σε πτώση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους κατά 20%, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διατηρήθηκαν σταθερά στα 109,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 103,4 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, ο κλάδος αλουμινίου αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, καταγράφοντας αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 3,4% και βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τις πιέσεις από τις τιμές ενέργειας και scrap. Αντίθετα, ο κλάδος χαλκού επηρεάστηκε περισσότερο από το αυξημένο κόστος και το μίγμα πωλήσεων, παρουσιάζοντας χαμηλότερη κερδοφορία, αν και διατήρησε ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον ασθενέστερης ζήτησης.

Η διοίκηση ανακοίνωσε αυξημένη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025, συνολικού ύψους 33,8 εκατ. ευρώ, ενώ προτίθεται να προτείνει μέρισμα 0,11 ευρώ ανά μετοχή για το 2026, αντανακλώντας τη σταθερή κερδοφορία και τη βελτιωμένη κεφαλαιακή διάρθρωση. Όπως επισημαίνεται, παρά τις συνεχιζόμενες αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον, οι προοπτικές παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες, με τον Όμιλο να συνεχίζει να επενδύει στην αποδοτικότητα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.