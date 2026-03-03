Τα διδάγματα της Εκκλησίας για την Κυριακή των Β' Νηστειών τονίζουν την ανάγκη εμπιστοσύνης στον λόγο του Χριστού.

Η δεύτερη εβδομάδα της Σαρακοστής συνεχίζεται με τους πιστούς και τους νηστεύοντες να ακολουθούν με σεβασμό, περισυλλογή και κατάνυξη το πνευματικό οδοιπορικό προς το Πάσχα 2026. Στο πλαίσιο αυτό την Κυριακή 8 Μαρτίου η Εκκλησία γιορτάζει την Κυριακή των Β Νηστειών, που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης και σπουδαίο θεολόγο. Ο Άγιος Γρηγόριος υπήρξε κορυφαίος διδάσκαλος των ορθοδόξων δογμάτων και πολέμιος των αιρέσεων. Η Εκκλησία τιμά τη διδασκαλία του περί των ακτίστων ενεργειών του Θεού και υπενθυμίζει ότι η γνώση του Θεού δεν είναι απλώς διανοητική, αλλά βιωματική εμπειρία χάριτος. Παράλληλα η μέρα λειτουργεί ως πνευματική υπενθύμιση ότι η Σαρακοστή δεν είναι μόνο περίοδος εγκράτειας, αλλά κυρίως περίοδος εσωτερικής μεταμόρφωσης.

Η σημασία της Κυριακής των Β' Νηστειών

Ανήμερα της Κυριακής των Β Νηστειών, οι πιστοί γιορτάζουμε τη θεολογική μαρτυρία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, τη δυνατότητα του ανθρώπου να μετέχει στη Χάρη του Θεού, την πορεία κάθαρσης, φωτισμού και θέωσης μέσα από προσευχή, νηστεία και μετάνοια. Η Κυριακή Β΄ Νηστειών αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης, της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Η Εκκλησία, στο πρόσωπο του μεγάλου Πατέρα της, του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, βλέπει τη συνέχιση της νίκης της ορθής πίστης απέναντι – αυτή τη φορά – στους νέους διαστρεβλωτές της, τον δυτικοθρεμμένο φιλόσοφο Βαρλαάμ και τους ομοϊδεάτες του. Με όσα δίδασκαν, ουσιαστικά συρρίκνωναν την πίστη του Χριστού σε ένα ξερό και απονευρωμένο από τη χάρη του Θεού ανθρώπινο κατασκεύασμα.

Ο άγιος Γρηγόριος ήταν εκείνος που, με αφορμή τον βαρλααμισμό, εξέφρασε ολόκληρη την ορθόδοξη πίστη, αγωνιζόμενος να διατηρηθεί η Εκκλησία σε αυτό που αποκάλυψε ο Κύριος, κήρυξαν οι Απόστολοι και δίδαξαν οι προγενέστεροι Πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή στη χάρη του Θεού. Έτσι έγινε μέτρο πίστεως και «κήρυξ της χάριτος». Το αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας τονίζει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη πιστότητας στον λόγο του Χριστού, θεμέλιο της οποίας είναι η αιωνιότητα του Θεού και του λόγου Του:

«Κατ’ αρχάς, σύ, Κύριε, τη γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου εισίν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις και πάντες ως ιμάτιον παλαιωθήσονται… Σύ δε ο αυτός ει και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι».

Σαρακοστή 2026 και νηστεία: Τι τρώμε την Κυριακή των Β' Νηστείων (8/3)

Δεδομένου ότι διανύουμε την περίοδο της νηστείας της Σαρακοστής το διατροφολόγιο των πιστών είναι περιορισμένο και η δεύτερη Κυριακή των Νηστειών συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Οι πιστοί καλούνται να φάνε μόνο νηστίσιμα εδέσματα ήτοι φρούτα και λαχανικά, χόρτα, θαλασσινά, όσπρια, δημητριακά, ξηρούς καρπούς, αρτοσκευάσματα και χαλβά . Τα θαλασσινά είναι μια εξαιρετική επιλογή σε περιόδους νηστείας και ιδιαίτερα τα οστρακοειδή και τα μαλάκια, όπως είναι το χταπόδι, το καλαμάρι, τα στρείδια, οι σουπιές, οι γαρίδες, οι καραβίδες και το θράψαλο. Τα θαλασσινά είναι καλή πηγή φωσφόρου, ιωδίου, σιδήρου, μαγνησίου, χαλκού, πρωτεϊνών, βιταμινών B και ω-3 λιπαρών οξέων. Όσα μπορούν να καταναλωθούν με το κέλυφός τους, προσφέρουν ικανοποιητική ποσότητα ασβεστίου. Τέλος, τονίζεται ότι στη σαρακοστιανή νηστεία δεν επιτρέπονται τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgplcpay4g0p?integrationId=40599y14juihe6ly}