O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμβουλεύει τους πολίτες για το σακίδιο έκτακτης ανάγκης 72 ωρών.

Με φόντο τις καταιγιστικές εξελίξεις μετά τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή πληθαίνουν οι αναζητήσεις για το σακίδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, ήδη το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου με σχετική του ανάρτηση προέτρεψε τους πολίτες να προετοιμαστούν και να εφοδιαστούν με όλα τα απαραίτητα που πρέπει να έχουν μαζί τους οι πολίτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης «Δημιούργησε, προληπτικά, το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές» αναφέρει η ανακοίνωση που ανέβηκε στο Χ της Κύπρου.

Στα πρότυπα της Κύπρου και στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προέβη σε σχετική ανάρτηση οδηγιών για το περιβόητο σακίδιο έκτακτης ανάγκης.

To σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

⦁ Ραδιόφωνο με μπαταρίες (και εφεδρικές μπαταρίες) για να παρακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

⦁ Φάρμακα και τυχόν αναγκαία ιατρικά είδη.

⦁ Κουτί πρώτων βοηθειών (οινόπνευμα, επιδέσμους, γάζες κλπ.).

⦁ Βασικά εργαλεία (πολυεργαλείο, ανοιχτήρι, σχοινί κ.λπ.).

⦁ Τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται και δεν χρειάζονται μαγείρεμα (κονσέρβες, παιδικές τροφές, τροφή για ζώα κ.λπ.).

⦁ Ζεστά ρούχα και κουβέρτα επιβίωσης.

⦁ Φακός (με εφεδρικές μπαταρίες), κεριά, αναπτήρας ή σπίρτα.

⦁ Φορτιστής κινητού τηλεφώνου.

⦁ Μετρητά (τα ΑΤΜ μπορεί να μη λειτουργούν).

⦁ Πόσιμο νερό σε επαρκή ποσότητα (6 λίτρα ανά άτομο σε μπουκάλια).

⦁ Γυαλιά όρασης (εφεδρικό ζευγάρι).

⦁ Διπλά κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου.

⦁ Παιχνίδια για να περνά η ώρα.

⦁ Φωτοτυπίες βασικών εγγράφων σε αδιάβροχη θήκη (ταυτότητα, συνταγές φαρμάκων κ.λπ.).

⦁ Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, οδοντόκρεμα κ.λπ.).

Στην σχετική φωτογραφία το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν το σακίδιο έκτακτης ανάγκης έχοντας μέσα νερό, σφυρίχτρα, προσωπικά είδη υγιεινής, ζεστός ρουχισμός, τρόφιμα μακράς διάρκειας, φανάρι, κουτί πρώτων βοηθειών, μπαταρίες, φορητός φορτιστής, ραδιόφωνο με μπαταρίες, πολυεργαλείο, μάσκα και μετρητά.