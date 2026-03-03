«Δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση με την Ισπανία», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι ΗΠΑ θα διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Τρίτης αφού η Μαδρίτη αρνήθηκε να επιτρέψει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για την επιχείρησή των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

«Η Ισπανία φέρθηκε απαίσια», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο.

Πρόσθεσε πως ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ «να διακόψει κάθε συναλλαγή» με την Ισπανία. «Θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση με την Ισπανία», δήλωσε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ